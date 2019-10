BiH gradi mostove koji ničemu ne služe

Bosna i Hercegovina nesposobna je za realizaciju bilo kakvih infrastrukturnih projekata, a u prilog tome ide i činjenica da će BiH uskoro imati dva izgrađena mosta koja je povezuju sa Srbijom i Hrvatskom, a koja zbog nepostojanja graničnih prelaza neće biti u funkciji.

“To je ludost. Zadužujemo se ogroman novac za projekte koji ne služe ničemu, a da ne govorimo da ne donose nikakvu ekonomsku korist. Sve radimo na silu i gradimo politički da bismo zadovoljili Srbe, Hrvate ili Bošnjake u BiH, a što ti projekti nemaju smisla – nikom ništa. Nema planova, nema strategija, sve se radi politički i to je jedan haos”, rekao je za “Nezavisne” Ševal Kovačević, vještak saobraćajne struke.

Inače, uskoro će biti završen most na Savi kod Svilaja, koji je i jedan od najvažnijih projekata na koridoru 5c, ali još ni na vidiku nema graničnog prelaza, zbog čega most neće biti u funkciji i neće služiti ničemu bez obzira na to što je koštao malo manje od 54 miliona KM.

Praktično će s mostom kod Svilaja koji spaja BiH i Hrvatsku biti ista situacija kao što je s mostom “Bratoljub”, koji spaja Bratunac i Ljuboviju, odnosno BiH i Srbiju. Taj most izgrađen je prije dvije godine i još nije u funkciji jer ne postoji granični prelaz.

I u jednom i u drugom slučaju granični prelaz treba da izgradi Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, međutim u suštini sve koči Savjet ministara BiH, koji treba da obezbijedi novac.

U slučaju mosta između Bratunca i Ljubovije nedostaje tri miliona. Izvođač radova za gradnju graničnog prelaza je izabran, ali s njim još nije potpisan ugovor jer UIO to neće da učini dok ne obezbijedi sav novac, a sa druge strane Savjet ministara BiH neće da obezbijedi taj novac jer tvrdi da nije usvojen budžet za ovu godinu u kojem su ta sredstva planirana.

Tri miliona KM za ovaj projekat tražilo je i Predsjedništvo BiH svojim zaključkom, međutim i na ovo su se oglušili u Savjetu ministara. Kada je riječ o mostu kod Svilaja, tu je tender raspisan, ali još nije izabran izvođač radova, jer su sve ponude za taj posao na oko 20 miliona KM, a planirano je da on košta oko 13 miliona. Iz UIO BiH nekoliko puta su istakli da kašnjenje u realizaciji projekata nije do njih već do Vijeća ministara BiH, koji mora da obezbijedi novac za takve stvari.

“Loše se planira i imamo to što imamo. Radimo neke parcijalne stvari i to je da te bog sačuva”, rekao je Kovačević.

Kada je u pitanju most “Bratoljub”, koji je završen prije dvije godine, a još nije u funkciji, zvaničnici Srbije, koja je svojim novcem gradila taj most, nekoliko puta su apelovali na Bosnu i Hercegovinu i Savjet ministara da se projekat okonča, međutim još ništa.

Nezvanične informacije govore da u najboljem slučaju mostovi neće biti u funkciji prije polovine 2021. godine, ali i to je pod uslovom da u narednih nekoliko dana Savjet ministara BiH pronađe deset miliona KM za nastavak oba projekta, što je malo vjerovatno.

“Mi činimo sve napore da projekte iz svoje resorne nadležnosti dovedemo do kraja i u skladu s predloženim rokovima. Očigledno drugi nivoi vlasti nisu dovoljno efikasni da isprate entitete”, rekli su nam u Ministarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske.