BiH kroz brojeve otkriva zanimljive podatke o površini naše zemlje, stanovništvu, rijekama, planinama i kulturnom naslijeđu. Povodom Dana državnosti donosimo nekoliko činjenica koje pokazuju geografsku i historijsku raznolikost Bosne i Hercegovine.

Prema podacima Predsjedništva BiH, naša zemlja prostire se na površini od približno 51.209 kvadratnih kilometara i graniči s tri države, Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom.

Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2013. godine, Bosna i Hercegovina imala je 3.531.159 stanovnika. Taj podatak predstavlja rezultate popisa, a ne trenutni broj stanovnika.

BiH kroz brojeve: Od Jadranskog mora do Maglića

Najviši vrh Bosne i Hercegovine je Maglić, koji se uzdiže na 2.386 metara nadmorske visine. Najniža tačka nalazi se na obali Jadranskog mora u Neumu.

Iako je poznata po planinskim predjelima, naša zemlja raspolaže i značajnim vodnim bogatstvom.

Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, približno 75,7 posto teritorije zemlje pripada slivu rijeke Save, dok preostali dio pripada jadranskom slivu.

Rijeka Bosna duga je 271 kilometar, Vrbas 240, a Una 214 kilometara. Drina je duga 346 kilometara, dok Sava duž granice Bosne i Hercegovine protiče u dužini od oko 331 kilometar.

Četiri dobra na UNESCO-voj Listi svjetske baštine

Bosna i Hercegovina ima četiri dobra upisana na UNESCO-vu Listu svjetske baštine. Stari most sa starom gradskom jezgrom Mostara upisan je 2005. godine, a dvije godine kasnije pridružio mu se most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu.

Srednjovjekovne nekropole stećaka upisane su 2016. godine kroz zajedničku nominaciju Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, dok je pećina Vjetrenica na listu uvrštena 2024. godine.

Kada je riječ o administrativnom uređenju, Bosna i Hercegovina ima dva entiteta i Brčko distrikt, a Federacija BiH podijeljena je na deset kantona.