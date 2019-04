BiH mora izgraditi sistem infrastrukture kvaliteta kao u EU

Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić danas je na konferenciji u Sarajevu o izazovima u sistemu infrastrukture kvaliteta u BiH kazao da je taj sistem veoma loše razvijen i u principu umjesto da olakša poslovanje više predstavlja barijeru domaćim kompanijama, zbog čega industrijski sektor trpi značajne posljedice.

Osnovni zadatak ovoga sistema je pružanje usluga kompanijama u oblasti laboratorijskih ispitivanja (ocjenjivanja usklađenosti), standardizacije, akreditacije i mjeriteljstva, kao i kontrola tržišta kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, životinja i okoliša.

”U ovako lošem poslovnom ambijentu domaće kompanije nemaju odgovarajuću pomoć sistema infrastrukture kvaliteta u BiH, što im je posebno potrebno prilikom izvoza. Zbog toga izvozna bh. preduzeća moraju da koriste skupe usluge inostranih laboratorija prilikom izvoza na tržište EU, što ima negativne posljedice na konkurentnost naših kompanija”, naglasio je Jašarspahić.

Razmatrajući izazove u sistemu infrastrukture kvaliteta u BiH, učesnici konferencije, predstavnici bh. kompanija i članice grupacije Svjetske banke IFC-a, zaključili su da je prioritetno u ovoj oblasti donijeti strategije infrastrukture kvaliteta na nivou BiH, preuzeti direktive novog pristupa EU na nivou Vijeća ministara BiH, te potpisati ACAA sporazum (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products) sa EU u određenim oblastima metalske i elektroindustrije.

S obzirom na to da je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti temeljni pravni akt za sistem infrastrukture kvaliteta u BiH potrebno je da ga Vijeće ministara BiH u potpunosti implementira, posebno u segmentu preuzimanja direktiva EU, što bi, kako je rečeno, značajno doprinijelo razvoju poslovnog ambijenta.

”Realizacija navedenih mjera je preduslov za izgradnju savremenog sistema infrastrukture kvaliteta koji će značajno unaprijediti poslovni ambijent u BiH što će doprinijeti da naše kompanije budu konkurentnije na međunarodnom tržištu”, dodao je Jašarpašić.