BiH opredijeljena da bude punopravna članica Energetske zajednice

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Predrag Kožul učestvovao je na sastanku Parlamentarnog foruma Energetske zajednice, koji je održan u Evropskom parlamentu u Briselu.

U obraćanju učesnicima, Kožul je istaknuo da je BiH prisustvovala tom sastanku, uprkos činjenici da je u ovom trenutku pod sankcijama Energetske zajednice čime ”BiH pokazuje opredijeljenost i zainteresiranost da ostane i bude punopravna članica Energetske zajednice”.

On je dodao da energetika ima veliki značaj za bh. privredu i da BiH ima ogroman potencijal u tom sektoru. S tim u svezi, naglasio je Kožul, na parlamentarcima iz BiH leži odgovornost za usvajanje zakonskih rješenja kojima će biti otklonjeni razlozi koji su doveli do uvođenja sankcija, izražavajući pri tome nadu da će to biti ostvareno do narednog sastanka Parlamentarnog foruma u Prištini u oktobru.

Na sastanku Parlamentarnog foruma Energetske zajednice usvojena je i Zajednička izjava, u kojoj je istaknuto da Energetska zajednica predstavlja najnapredniji instrument za stvaranje sigurnog, konkurentnog i održivog panevropskog energetskog tržišta.

U Zajedničkoj izjavi naglašava se i potreba jačanja saradnje parlamenata država članica i Evropskog parlamenta s ciljem stvaranja istinske paneuropske Energetske zajednice i uspostavljanja slobodnog protoka energije širom Evropske unije (EU) i zemalja članica Energetske zajednice.

Članovi Parlamentarnog foruma sudjelovali su i na sastanku Odbora za industriju, istraživanje i energiju Europskog parlamenta na temu ”Energetska zajednica u EU”, na kojem je obavljena rasprava o EU paketu čiste energije i implikacijama amandmana na Energetsku zajednicu i na Ugovor o uspostavljanju Energetske zajednice, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.