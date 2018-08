BiH ostvarila ekonomski rast od tri posto

BiH je u prošloj godini ostvarila ekonomski rast po stopi od tri odsto u odnosu na 2016. godinu, navodi Direkcija za ekonomsko planiranje BiH u svom biltenu “Ekonomski trendovi – godišnji izvještaj”.

Ta procijenjena stopa ekonomskog rasta predstavlja nastavak trenda ekonomskog oporavka u BiH, koji je najvećoj mjeri posljedica povoljnih ekonomskih kretanja u zemljama EU i u nešto manjoj mjeri u zemljama regiona.

Ekonomski rast u zemljama EU u prošloj godini iznosio je 2,4 odsto u odnosu na 2016. godinu, dok je stopa rasta u zemljama zapadnog Balkana u posmatranom periodu iznosila 2,5 odsto.

U BiH je u prošloj godini u odnosu na 2016. godinu ostvaren rast fizičkog obima industrijske proizvodnje od 3,1 odsto i bio je praćen povećanjem broja zaposlenih lica u industrijskom sektoru.

Ovo predstavlja nastavak trenda rasta iz prethodne godine i uglavnom je posljedica povoljnog međunarodnog ekonomskog okruženja u zemljama EU i regiona.

Direkcija za ekonomsko planiranje navodi da je ostvarena stopa rasta fizičkog obima proizvodnje u periodu 2017/2016. manja u odnosu na stopu rasta iz 2016/2015. godine, što je isključivo posljedica slabljenja proizvodnje električne energije na godišnjem nivou od oko četiri odsto.

Do smanjena proizvodnje struje u prošloj godini uticaj je imala nepovoljna hidrološka situacija, što je u hidroelektranama dovela do smanjenja proizvodnje i do 30 odsto.

Izvor: RTV Slon/Nezavisne novine