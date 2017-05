BiH sa 17 predstavnika na EP-u u karateu u Turskoj

Na 52. evropskom seniorskom prvenstvu u karateu, koje sutra počinje u turskom garadu Kocaeli, Bosnu i Hercegovinu će predstavljati 17 takmičara.

U izboru selektora muške reprezentacije Suada Ćupine boje Bosne i Hercegovine u pojedinačnim borbama će braniti Ivan Križanac (kategorija do 60 kg), Ervin Galić (do 67 kg), Veselko Brkić (do 75 kg), Meris Muhović (do 84 kg), Haris Sujković (više od 84 kg) i Sulejman Suljić (kate). E ekipnim borbama Muhoviću i Sujkoviću, će se pridružiti Edin Bektaš, Anes Čongo, Ivan Klepić i Edin Sarić.

Za bh. ženski tim, koji je odredio selektor Miroslav Klepić, nastupit će Amina Adilović (do 50 kg), Iva Klepić (do 55 kg), Marija Sušac (do 61 kg), Ivona Ćavar (do 68 kg), Mirnesa Bektaš (više od 68) i Amina Tahirović (kate). Za ženski tim BiH u ekipnim borbama uz Bektaš, Ćavar, Sušac još će nastupiti Merisa Ćemo.

Izvor: RTV Slon/FENA/