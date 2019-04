BiH, Srbija i Crna Gora u jednom turističkom kolaču

BiH, Srbija i Crna Gora će od iduće godine turistima iz dalekih zemalja predstaviti zajednički proizvod, tačnije rutu najatraktivnijih destinacija za aktivan odmor, čija bi posjeta trajala nekoliko sedmica.

Ideja je predstavljena na sajmu u Mostaru, a prema ocjenama turističkih radnika u BiH, ovo je sjajna prilika da turizam, kao jedna od najbrže rastućih grana privrede, dobije dodatni impuls.

“Nama turisti dolaze sa dalekih tržišta Rusije, Kine, Indije, Japana, Tajvana i slično, obično na tri nedjelje, i njima je zaista potrebno da imaju dobar paket gdje će proći više zemalja, jer ni u jednoj ne mogu da provedu toliko vremena, a da im bude beskrajno zanimljivo”, kaže Nada Jovanović, direktor Turističke organizacije Republike Srpske.

Prema njenim riječima, turisti uglavnom dolaze da vide nešto zanimljivo i drugačije što kod njih nema.

“Ono čime su opčinjeni, a što su nam potvrdili kako turisti, tako i tur-operatori, strani novinari i blogeri, su priroda, voda i zelenilo te kulturno-istorijsko nasljeđe poput manastira i slično. Opčinjeni su prirodom do te mjere da nas porede sa Švajcarskom”, rekla je Jovanovićeva.

Andrija Krešić, direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, kaže kako oni već rade neke projekte s Crnom Gorom i Hrvatskom, a da su iskustva odlična.

“Destinacije treba širiti i što je veći obuhvat, to je bolje. Turisti sve više traže širinu. Nekada su dolazili na more i tu ostajali, a sada u svom dolasku žele da obiđu prostor cijele bivše Jugoslavije”, kazao nam je on.

Inače, ovaj zajednički turistički projekat inicirale su privredne komore tri zemlje.

Mirko Bošković iz Spoljnotrgovinske komore BiH, pojasnio je kako je dogovor da turisti u svakoj od zemalja borave podjednako, od pet do sedam dana.

“Bosna i Hercegovina ima dosta ponuda, ali se nadam da ćemo pronaći ono što je najbolje i najvrednije”, kazao je Bošković, dodavši kako s gotovim proizvodom planiraju konkurisati za finansiranje Komorskom investicijskom forumu, koji pruža mogućnost dalje finansijske realizacije projekta kroz marketing, brendiranje i promociju za daleka tržišta, prvenstveno Kine, Južne Koreje i Japana.

Marko Šantić, predsjednik Privredne komore Federacije BiH, kazao je da će u ovom projektu tri zemlje biti posmatrane kao jedna destinacija, koja će ponuditi avanturistički turizam, etno-turizam, gastronomiju i kulturni turizam, prirodne ljepote i sve ono što ove tri zemlje u ovom trenutku nude.

Prema njegovim riječima, regionalna saradnja u okviru partnerstva predstavlja budućnost daljeg razvoja turizma.

Tijana Maljković, sekretar za turizam Privredne komore Srbije, rekla je da je za privlačenje turista koji dolaze sa dalekih tržišta neophodno udruživanje najmanje tri zemlje.

Plan je, kazala je ona, da se do kraja godine odrede destinacije u svakoj zemlji, nakon čega bi ture trebalo da budu promovisane na sajmovima 2020. godine.

Turističke agencije već imaju planove šta bi to turistima trebalo pokazati.

Milan Bukara iz Turističke agencije “Zepter passport”, koja je operator za teritoriju Republike Srpske, izjavio je da će se RS u ovom projektu fokusirati na avanturistički turizam, s naglaskom na banjalučku regiju.

“Planiramo uključiti i Višegrad, Nacionalni park Sutjeska, te Trebinje, ali sve će zavisiti od toga na kojim ćemo mjestima raditi poveznice sa Srbijom i Crnom Gorom”, rekao je Bukara.

Mili Bijavica, predstavnik agencije “Fortuna Travel”, operativnog organizatora za Federaciju BiH, naglasio je da još postoji nekoliko različitih opcija za razgledanje turističkih potencijala FBiH.

Prema njegovim riječima, zamišljeno je da se iz Beograda ide ka Banjaluci, a onda dalje prema Federaciji BiH.

“Planiramo uključiti Visoko, vezirski grad u Travniku, Sarajevo, Konjic, a onda bi se preko Blidinja išlo dalje ka Hercegovini. U Hercegovini su planirani obilasci Počitelja, Kravica, Međugorja i Mostara, pa bi se produžilo ka Trebinju”, naveo je Bijavica.

Turizam nastavlja rast

Rast u bh. turizmu nastavljen je u 2019. godini. U prva dva mjeseca ove godine turisti su ostvarili 141.114 posjeta, što je više za 9,8 odsto, i 333.530 noćenja, što je više za 12,4% u odnosu na isti period 2018. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Broj noćenja domaćih turista viši je za 6,7%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 15,6% u odnosu na isti period 2018. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 33,7%, dok je 66,3% učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (30,7%), Srbije (18,3%), Slovenije (6,9%), Turske (3,5%), Italije (3,2%), Crne Gore (3%), Njemačke (2,8%) te Austrije i Kine (sa po 2,4%), što je ukupno 73,2 odsto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 26,8% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista, na prvom mjestu je Estonija s prosječnim zadržavanjem od 5,4 noći, Letonija sa 5,2 noći, Island sa 4,9 noći i Finska sa 4,7 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti hoteli i sličan smještaj s učešćem od 93,7%.

(RTV Slon/Nezavisne novine)