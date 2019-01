BiH u 2016. godine imala dvije milijarde maraka nenaplativih kredita

Bosna i Hercegovina je 2016. godine imala dvije milijarde maraka nenaplativih kredita, stoji u odgovorima BiH u upitniku Evropske komisije.

Kako je istaknuto, posljednji raspoloživi podaci govore o tome da je najviše nenaplativih kredita bilo 2013, oko 2,3 milijarde, dok je 2014. i 2015. taj iznos bio oko 2,2 milijarde. Uprkos krizi i nenaplativim kreditima, banke su u BiH, po svemu sudeći, dobro poslovale. Naime, iz odgovora proističe da su banke na kraju 2016. godine zaradile 218,6 miliona maraka.

Osim pada kvaliteta kreditnog portfolija banaka, globalna ekonomska i finansijska kriza se na BiH odrazila i kroz pad kreditne aktivnosti, smanjenu profitabilnost dijela bankarskog sektora, kao i veći broj banka s negativnim finansijskim rezultatom.

Iako se iznos nenaplativih kredita nešto smanjio, u odgovorima, koje je najvjerovatnije napisala Centralna banka BiH, istaknuto je da je on i dalje zabrinjavajuće visok. U odgovorima je takođe ukazano na to da je iznos sa tri posto 2018 godine povećan na 14,6 posto u 2016.su glavni faktori koji su doveli do toga uticaj ekonomske krize iz 2008. godine, stagnacija EU ekonomije nakon tog perioda, smanjenje izvozne potražnje za proizvode iz BiH, stanje u realnoj ekonomiji, kao i visoka stopa nezaposlenosti i slab privredni oporavak.

Istaknuto je da BiH treba strategija za rješavanje nekvalitetnih kredita, a koja bi obuhvatala jačanje supervizije banaka, osnivanje preduzeća za rješavanje ovog problema, stvaranje uslova za lakše funkcionisanje sekundarnog kreditnog tržišta, odnosno preprodaju kredita, uvođenje vansudskog mehanizma rekonstruisanja, kao i jačanje pravnih mehanizama za redovnu i prinudnu naplatu.

Kada se nenaplativi krediti analiziraju po entitetima, proizlazi da je procentualno stanje veoma slično, s tim da je u RS 2013. godine iznos nenaplativih kredita u ukupnoj kreditnoj masi bio 16,2 posto.Ukupni kapital bh. banaka u 2016, za koju su navedeni najsvježiji podaci u odgovorima na upitnik, iznosio je 25 milijardi maraka, dok je godinu dana ranije iznosio 23,7 milijardi maraka. U 2012. godini kapital je iznosio 21,1 milijardu.

Kao dobra vijest, u odgovorima je navedeno da je bankarski sektor uspio da zadrži stabilnost svih ovih godina uprkos krizama i nenaplativim kreditima, a kao ilustraciju navode da je stopa adekvatnosti kapitala na kraju 2016. godine iznosila 15,8 posto dok je zakosnki minimun 12 posto.

“Likvidnost bankarskog sektora je relativno visoka i na zadovoljavajućem nivou, na šta, između ostalog, ukazuje i višak iznad obavezne rezerve koji banke drže na računima Centralne banke BiH”, istaknuto je.

Goran Radivojac, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci, kaže za “Nezavisne” da je krivica i kod onih koji su ih dizali jer su imali nerealna očekivanja, ali i kod banaka koje nisu bile dovoljno pažljive kome su davale kredite. Uz to, kako ističe, kod pojedinih banaka postoji i procenat svjesnih radnji da se dignu krediti za koje se znalo da se neće moći vratiti.

“Imali ste i situaciju pojedinih banaka koje su se željele pohvaliti najvećom aktivom u BiH, a u aktivi su krediti najvažniji dio. Poslije 2010. godine, nakon što su uvidjeli koliko je nenaplativih kredita, odjednom su počeli govoriti o pasivi, a aktiva se više nije spominjala”, kaže Radivojac. Dodaje i da je dio problema i u mentalitetu naših ljudi koji imaju podređen odnos prema bankama, tako da se rijetko dešava da neko uspije promijeniti ugovor o zajmu koji sklapa s bankom.

