BiH u Pakistanu dobila na korištenje zemljište za biznis centar

Pakistanski biznismen Asif Minhas i ambasador BiH u ovoj državi Nedim Makarević, potpisali su dokument u kojem firma AM 99 na ustupanje državi BiH daje zemljište od 500 kvadratnih metara u neposrednoj blizini luke Gwadar, jednoj od ključnih tačaka na Kinesko-pakistanskom ekonomskom koridoru (CPEC). Na ovom zemljištu BiH bi trebala izgraditi svoj biznis centar.

Minhas, koji se bavi hotelijerstvom, razvojem koncepata zabavnih i tematskih parkova ali i trgovinom općenito, zainteresiran je za ulaganja u BiH u sektor turizma, ali i generalno za saradnju privatnog sektora dviju država na području razmjene dobara, ljudi i ideja. Inače, Minhas ove godine bio panelista Osmog Sarajevo Bussines Foruma.

Gwadar je lučki gradić u pakistanskoj pokrajini Balučistan, udaljen 120 kilometara od granice s Iranom. Grad ima veliki potencijal da bude most preko kojeg prelaze svi putevi, i istočni i zapadni, i sjeverni i južni. Gwadar ima kapacitet od 400 miliona tona tovara na godišnjem nivou, što ga čini jednom od najvećih luka u ovom dijelu svijeta. Lociran je u dubokom moru, što znači da mu bez problema pristupaju veliki tankeri. Cijeli svijet je zainteresiran za ovu luku, a jedna od najvećih prednosti je što je za luku strateški zainteresirana Kina.

Vlasti Pakistana dale su Kini luku Gwadar na 40 godina besplatnog korištenja uz uvjet je da nakon isteka tog roka NR Kina vrati luku Pakistanu. Kina također gradi putnu mrežu od luke Gwadar kroz Pakistan do kineskih teritorija u sklopu Kinesko-pakistanskog ekonomskog koridora (CPEC), paketa infrastrukturnih projekata ukupne vrijednosti 54 milijarde američkih dolara (USD). Vrijednost predviđene izgradnje transportne infrastrukture u okviru CPEC-je oko 11 milijardi USD. NR Kina će graditi autoputeve i brze željeznice koji će povezivati kako gradove i područja u Pakistanu. Autoput Karakoram, koji je i svojevrsna turistička atrakcija zato što prolazi kroz istoimenu planinu koja je dio masiva Himalaja, na nadmorskoj visini od preko 4.500 metara, dug oko 1.300 kilometara, bit će u potpunosti rekonstruiran.

Ukoliko bi se realizirali svi projekti predviđeni, bili bi jednaki svim direktnim stranim investicijama u Pakistan od 1970. Utjecaj koji bi CPEC imao na Pakistan uspoređuje se sa onim koji je Maršalov plan imao za Evropu poslije Drugog svjetskog rata. Pakistanski zvaničnici barataju sa procjenama da bi CPEC godišnje mogao dodati dva do pet procenata rasta na godišnjem planu do 2030., uz milione novih poslova i rješenje nekih višedecenijskih problema kao što su redukcije struje. To je ono na šta računa Pakistan uz pomoć jeftinih i povoljnih kredita kineskih banaka kao što su Exim (Uvozno-izvozna banka), Kineska razvojna banka (CDB), te Industrijska i komercijalna banka Kine (ICBC).

Ambasador Makarević navodi da su mogućnosti da BiH iskoristi biznis centar u Gwadaru ogromne.

– S obzirom da ostale države, bivše jugoslovenske republike nisu zastupljene u Pakistanu, Bosna i Hercegovina može imati jasnu posredničku ulogu u svim projektima vezanim za buduće aranžmane vezane i za CPEC ali i bilateralno i sa NR Kinom i sa Pakistanom. Ovim ugovorom nam je data šansa da napravino svoj biznis centar iz kojeg možemo djelovati i logistički i ekonomsko-strateški – rekao je Makarević.

