BIHAMK- Na GP Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška pojačan promet vozila

Tokom dana očekuje se pojačana frekvenciju vozila, posebno u poslijepodnevnim satima.

U toku su deminerski radovi na regionalnom putu Olovo-Zavidovići, zbog čega na lokalitetu Solun-Crni potok u vremenu od 08:15 do 15:05 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja (uz propuštanje od 10 minuta), a na lokalitetu Vozuća (Vozuća-Ribnica) polusatne obustave su na snazi u vremenu od 08:00 do 15:30 sati (uz propuštanje od 15 minuta).

Na autoputu A-1 zbog radova na dionici Sarajevo sjever-Podlugovi, saobraća se dvosmjerno, suprotnom trakom od zone radova.

U toku su radovi u tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) zbog čega se u vremenu od 20 do 05 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na putu Tuzla-Kalesija (zbog radova u tunelu Čaklovići), saobraćaj se obustavlja od 22 do 06 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Usporeno, zbog radova, saobraća se na putnim pravcima Srebrenik-Orašje i Stolac-Hutovo.

Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta, saopćava BIHAMK.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje (u naselju Ćehaje), zbog izgradnje kružne raskrsnice, u vremenu od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

M-4

Tuzla-Kalesija, zbog radova u tunelu Čaklovići saobraćaj se u vremenu od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, dok putnička vozila iz smjera Kalesije saobraćaju obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se usmjeravaju na alternativni pravac preko Dubrava.

M-16

Livno-Šuica (Stežanj-Trivunova krivina), zbog izvođenja radova na izgradnji trake za spora vozila saobraća se jednom trakom naizmjenično, uz moguće povremene kraće obustave.

M-17

Konjic-Jablanica, zbog radova u tunelu Crnaja u noćnim satima (20-05 sati) saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

REGIONALNI PUTEVI

R-458 Površnica-Lopare-Čelić, saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na put Lopare-Priboj-Banj Brdo.

R-467 Olovo-Zavidovići, zbog deminiranja na lokalitetu Solun-Crni potok, od 08:15 do 15:05 saobraćaj se obustavlja u trajanju do 30 minuta (i propušta 10 minuta). Na lokalitetu Vozuća (Vozuća-Ribnica) od 08 do 15:30 sati saobraćaj se obustavlja u trajanju od 30 minuta (propušta se 15 minuta).