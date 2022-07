BIHAMK: Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja

Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko) danas će u terminima od 10 do 11 sati, zatim od 13 do 14 sati i od 16 do 17 sati biti obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac.

Zbog sanacionih radova na vijaduktu Klopče na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, saobraća se preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna traka zatvorene za saobraćaj.

U toku su deminerski radovi na magistralnim putevima Cerik-Lončari (na dionici Cerik-pijaca „Arizona“) i Bosanski Brod-Odžak (na lokalitetima Poloj i Liješće). Radnim danima od 08 do 16 sati na snazi su polusatne obustave saobraćaja (uz 15-minutna propuštanja vozila).

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Žitomislići-Počitelj (Ševaš Njive), Donji Vakuf-Travnik (Komar), Žepče-Zenica (Golubinja), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripač-Dubovsko) i Bosanski Šamac-Orašje (Grebnice-Bazik).

Na putu Rudo-granični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.