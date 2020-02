BIHAMK – Obavezna upotreba lanaca za teretna vozila na pojedinim pravcima

Za teretna vozila obavezna je upotreba lanaca na putevima: Sarajevo-Tuzla (Nišići i Karaula), Glamoč-Mlinište, Trnovo-Dobro Polje (Rogoj) i Šuica-Kupres, kao i na širem području Romanije.

Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) upozoravaju i na mjestimično jake udare vjetra, posebno u južnim i jugozapadnim krajevima. Zbog niskih temperatura moguća je i mjestimična poledica, naročito na dionicama u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, od 05 do 21 sat saobraća se dvosmjerno. Od 21 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase mogu koristiti obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Na graničnim prijelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.