BIHAMK:Magla smanjuje vidljivost u kotlinama

Magla u jutarnjim satima smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a izdvajamo dionice uz rijeke: Savu, Bosnu, Vrbas, Drinu, Lašvu i Spreču. Saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone na brojnim dionicama i savjetujemo oprezniju vožnju.

Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko), zbog izvođenja neophodnih radova danas se obustavlja saobraćaj u terminima od 13 do 14 sati i od 16 do 17 sati. Za vrijeme obustava alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog izvođenja radova na dionici magistralnog puta Žitomislići-Počitelj, svaki dan osim nedjelje i praznika dolazi do obustave saobraćaja u terminima od 09 do 12 :15 sati i od 13 :15 do 15 sati.

Povremene polusatne obustave zbog deminiranja terena aktuelne su od 08 do 16 sati na magistralnom putu Srebrenik-Orašje, dionici Cerik-pijaca „Arizona“. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

U toku su sanacioni radovi na dionici magistralnog puta M-18 Sarajevo-Vogošća u ulici Alipašina (od raskrsnice za stadion “Asim Ferhatović Hase” do naselja Šip) zbog čega vozila iz pravca Sarajeva saobraćaju usporeno, jednom trakom, dok se vozila iz pravca Vogošće preusmjeravaju na alternativni pravac (kroz ulicu Jukićeva).

Zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen na raskrsnici magistralnih puteva (M-5 i M-16) u Donjem Vakufu i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug.

Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.

Zbog radova na graničnom prelazu Bosanska Gradiška danas (04.11.) od 08 do 17 sati vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

……………………………………………………

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

A-1

Zenica sjever-Zenica jug, zbog izvođenja sanacionih radova saobraća se dvosmjerno kroz tunel Pečuj i Ričice.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, u toku su deminerski radovi na dionici Cerik-pijaca „Arizona“. Radnim danima od 08:30 do 16 sati na snazi su polusatne obustave saobraćaja, uz 15-minutna propuštanja vozila. Za vrijeme obustave u funkciji je i alternativni pravac Cerik-Brčko-Orašje.

M-5

Sarajevo (Tranzit, ul.Put Mladih Muslimana), zbog sanacionih radova saobraća se usporeno.

Bihać-Bosanski Petrovac (dionica Ripač-Dubovsko), zbog izgradnje trake za spora vozila saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Donji Vakuf-Jajce, zbog sanacionih radova u tunelu Skela, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-06 sati) saobraćaj je obustavljen a vozila preusmjerena na obilaznicu oko tunela (krug fabrike Metaling).

Donji Vakuf (raskrsnica sa M-16), zbog izvođenja radova na izgradnji obilaznice Donji Vakuf, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na privremenu devijaciju.

M-14.1

Gradačac-Pelagićevo (ulica Žrtava Srebrenice u Gradačcu), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila.

M-17

Konjic-Jablanica, zbog sanacionih radova na mostu Paprasko, saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Žitomislići-Počitelj, zbog radova u mjestu Ševaš Njive svaki dan osim nedjelje i praznika dolazi do obustave saobraćaja u terminima od 09 do 12 :15 sati i od 13 :15 do 15 sati. U ostalim terminima saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-18

Živinice (raskršće Križaljka), zbog sanacionih radova saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Olovo (most preko rijeke Bioštice), zbog sanacionih radova od 7 do 17 sati saobraća se jednom trakom naizmjenično, uz regulaciju semaforima.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.

M-20

Foča-Goražde (Filipovići), zbog aktiviranog klizišta saobraća se usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

REGIONALNI PUTEVI

R-438 Kiseljak- Fojnica, zbog sanacionih radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

R-444 Breza, zbog radova na izgradnji kružnog toka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na privremenu obilaznicu.

R-444 Podlugovi-Breza, zbog izvođenja neophodnih radova, u vremenu od 07 do 16 sati saobraća se usporeno-jednom trakom.

R-456b Priboj-Teočak, zbog sanacionih radova u naselju Bilalići, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

R-467 Rudo-Granični prelaz Uvac, zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse, dok je za putnička vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 km/h.