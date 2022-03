Bingo dodijelio grantove ženama za pokretanje biznisa

U sarajevskom Bingo City Center-u danas su uručena novčana sredstva poduzetnicama čiji su biznisi proglašeni najboljima u okviru projekta „Odvažne i hrabre, to ste vi“. Bingov projekat pomaže ženama koje će u budućnosti pokrenuti ili dodatno razviti vlastiti biznis.

„Odvažne i hrabre, to ste vi“ naziv je projekta osnaživanja žena poduzetnica kojeg već dugi niz godina uspješno realizira kompanija Bingo zajedno sa svojim partnerima i kupcima. Riječ je o aktivnosti koja od prošle godine ima za cilj stvaranja povoljnijeg okruženja za područje ženskog poduzetništva. Po pozivu koji je bio otvoren za sve poduzetnice od 22.02. do 06.03.2022. godine, pristiglo je 185 prijava. Biznis ideje su bile raznolike, od uzgoja organskog voća i povrća, do izrade nakita i dekoracija za dom, pa sve do krojačkih i kozmetičkih usluga. Nakon predselekcije i on-line glasanja odabrali su pet poduzetnica kojima su dodijelili novčana sredstva u iznosu od: 7.000, 5.000 i 3.000 KM, te dva granta po 2.000 KM.

„Ponosni smo na činjenicu što se na naš projekat odazvalo 185 žena iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Najmlađa aplikantica ima 21 godinu, a najstarija 63 godine, 72% žena koje su se prijavile su nezaposlene ali svoju finansijsku stabilnost žele pronaći u samozapošljavanju. Ovo nam govori da su žene svih generacija inovativne. Zahvalni smo kupcima i našim ovogodišnjim partnerima: Bambi, Milka, Kraš i Libresse, te prijateljima: Dita, Alma Ras, Dormeo i La Rive na podršci. Osigurali smo ukupno 19.000 KM za pokretanje pet biznis ideja.“, istakla je Amina Čeliković iz marketing odjela kompanije Bingo.

Biti žena i imati vlastiti biznis, danas se čini još uvijek odvažno i hrabro. Stoga novčani poticaj za razvoj biznisa uvijek je dobrodošao, smatraju nagrađene poduzetnice: Timka Salihović (7.000 KM), Andrea Čuljak (5.000 KM), Belma Pivić (3.000 KM), Jasmina Jusufović (2.000 KM) i Minka Abdibegović (2.000 KM).

„Ovakvi projekti su nešto najbolje za ruralnu ženu poduzetnicu, jer vam daje vjetar u leđa.“, kazala je Timka Salihović iz Kladnja, koja će svojih 7.000 KM uložiti u izradu tradicionalnog slatkiša koji se zove „sir u dunje“.

Andrea Čuljak iz Mostara, svojih 5.000 KM planira uložiti u postrojenja za proizvodnju jabučnog vina, dok Belma Pivić iz Sarajeva 3.000 KM će uložiti u igračke od recikliranih materijala. Zahvaljujući Bingu i partnerima snovi su postali stvarnost za Jasmina Jusufović iz Banjaluke koja će grant od 2.000 KM iskoristiti za kupovinu mašina uz pomoć kojih će izrađivati jastuke za bebe protiv grčeva i antidekubitalne dušeke punjene organskim košpicama od višnji.

Cilj ovog projekta je podržati i ohrabriti žene poduzetnice koje tek razvijaju svoje poslovanje, kako bi postale samostalne i finansijski stabilne.

“Još jednom ćemo iskoristiti priliku da iskažemo zadovoljstvo što je Libresse bio dio kampanje „Odvažne i hrabre to ste vi“. Brend Libresse je prepoznat od strane žena u BiH, te nam je cilj bio zahvaliti im se kroz učešće i podršku ovom projektu. Sigurni smo da zajedno možemo pospiješiti status žena preduzetnica u našoj zemlji.

Dobitnicama svakako čestitamo i želimo srećno i uspješno poslovanje.”, kazala je Nikolina Lemez menadžerica Mega Trade System d.o.o.

Tokom ovih sedam godina od kako kompanija Bingo implementira projekte koji za cilj imaju osnaživanje žena, dodijeljeno je ukupno 99.000,00 KM. Prve dvije godine ovoga projekta sredstva su donirali Sigurnim kućama u BiH.

Više detalja o projektu „Odvažne i hrabre, to ste vi“ možete pronaći na http://www.bingobih.ba/