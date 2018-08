Bingo slavi 25 godina: Počinje 25 nevjerovatnih dana popusta i nagrada

„Bingo“ sinonim za trgovinu, sinonim za domaće, za kvalitet i dobre cijene, jednom riječju sinonim za bosanskohercegovački uspjeh, ove godine slavi 25. rođendan. Mnogo truda, ustrajnosti, požrtvovanog i disciplinovanog rada, bilo je potrebno da mala trgovina izraste u brend koji danas prepoznaju svi. Koji širom Bosne i Hercegovine u čak 190 maloprodajnih objekata zapošljava više od 7500 radnika. Najveća kompanija i najveći trgovački lanac u cijeloj BiH.

„Ne mogu da ne spomenem sve one uposlene koji su godinama sa nama, koji su doživjeli svojevrsno punoljetstvo radeći sa nama i kao takvi su putokaz da ono što radimo radimo dobro i radimo ispravno. Dokaz da radimo dobro jeste da smo svih 25 godina istinski zadržali svoju filozofiju, a to je domaći, narodni i kralj dobrih cijena, svakako da će to biti i ostati naša osnovna vodilja,“ rekao je Edin Ibrahimović, izvršni direktor za biznis operacije „Bingo“ d.o.o.

A, upravo potenciranjem domaćih proizvoda u svojim trgovinama Bingo jača privredu Bosne i Hercegovine, a pokazatelj da to dobro radi su na stotine radnih mjesta koja su sačuvana isključivo zahvaljujući Bingu. Tako danas pod okriljem ovog bh. giganta radi devet fabrika, čije sudbine je zapečatila i osigurala im sigurnost upravo kompanija Bingo. Jer domaći proizvodi su kvalitetni i mogu parirati stranim proizvodima, zbog čega se Bingo posebno trudi da ih kao takve prepoznaju i sami kupci.

„Prije tačno godinu dana Dita je postala jedna sastavnica Binga. Šta smo zatekli u Diti, obespravljene radnike, devastirane prostore i jednu bezperspektivnost koju dijeli čitav region. šta je danas Dita. Dita je danas harmnična priča u sastavu Binga, koja postepeno vraća dignitet i samopouzdanje i zaposlenih ali i potrošača,“ objašnjava Eldin Tabučić, direktor „Dita 1977“ d.o.o.

Dita je samo jedna od mnogobrojnih pozitivnih priča koje i dan danas žive upravo zahvaljujući Bingu. No sve to ne bi bilo moguće bez, koga drugo – nego kupaca. Svih onih koji birajući gdje kupovati, danas izaberu Bingo. A Bingo tu vrijednost nagrađuje, ove godine, za svoj 25. rođendan čak 250 vjernih kupaca Binga dobit će poklon kupovinu u vrijednosti od 200 KM. Mnogo iznenađenja i puno dobre zabave od danas vas očekuje u svim Bingovim trgovinama. Od top 25 artikala koji će još jednom potvrditi da je upravo Bingo „kralj dobrih cijena“ do neizostravne nagradne igre…pred nama je od danas pa sve do 8. septembra 25 nezaboravnih dana. samo u Bingu.