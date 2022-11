BIRN predstavio interaktivnu mapu ekstremističkih i desničarskih grupa u regionu

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) predstavila je interaktivnu mapu sa više od 70 desničarskih i drugih ekstremističkih grupa u šest zemalja Zapadnog Balkana. Tokom konferencije o krajnje desničarskog ekstremizmu, BIRN je u Sarajevu predstavio bazu podataka “Mapiranje ekstremističkih grupa u regionu”, kojom je obuhvaćena 71 desničarska grupa i organizacija koje djeluju u šest zemalja Zapadnog Balkana. Interaktivna mapa predstavljena tokom konferencije “Krajnje desničarski ekstremizam na Balkanu: Grupe, trendovi i politička podrška“ u Sarajevu, nastala je kroz saradnju BIRN-a sa nezavisnim istraživačkim novinarima i istraživačima. Kroz nju su precizno identificirane i dokumentirane formalne i neformalne ekstremističke i krajnje desničarske grupe i organizacije u regiji, od kojih se 21 nalazi u BiH, 20 u Srbiji, 11 u Sjevernoj Makedoniji, osam na Kosovu, sedam u Crnoj Gori te četiri u Albaniji.

Ova mapa prvi put, kroz bazu podataka, donosi detaljne informacije o organizacijama u zemljama Zapadnog Balkana – njihovim nazivima, broju članova, formalnostima određene grupe ili organizacije, kao i zemlje u kojima su aktivne, oznake, izvore finansiranja i povezanosti s drugim organizacijama. Direktor BIRN-a BiH Denis Džidić kazao je kako će, uz pomoć informacija predstavljenih u ovoj interaktivnoj mapi, krajnje desničarske i ekstremističke organizacije i grupe postati vidljivije javnosti, kao i potencijalne prijetnje koje dolaze od njih.

“Prvi put imamo mapu koja prikuplja relevantne informacije o krajnje desničarskim i ekstremističkim grupama u cijelom regionu. Njihovo djelovanje narušava procese izgradnje stabilnog i zdravog društva za koje se borimo svakodnevno, stoga nam je važno da ova mapa bude izvor informacija koji će prepoznati sve prijetnje koje ovakve organizacije i grupe mogu proizvesti“, kazao je Džidić.

On je pojasnio i da je BiH konačno prepoznala ovakve prijetnje kroz Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma, zbog čega je izvještavanje o ovakvim organizacijama i grupama, ali i precizno mapiranje njihovog djelovanja, izuzetno bitno. Mapa je nastala višemjesečnim radom novinara, koji su teško dolazili do podataka, s obzirom na to da najveći broj organizacija i grupa nije registrovan i njihovo djelovanje je moguće pratiti samo u online prostoru. Stoga su novinari morali kopati dublje i, na osnovu detaljne metodologije BIRN-a, uključiti istaknute članove krajnje desničarskih i ekstremističkih organizacija, njihova imena i pseudonime, sudske predmete u kojima su se pojavljivale te osobe i poznate veze s drugim sličnim grupama.

U tom procesu pružena su i iscrpna objašnjenja zašto se određena grupa ili organizacija smatra krajnje desničarskom ili ekstremističkom, uz poveznice na prethodne izvještaje ili istrage o ovim grupama. Trenutno je mapa dostupna na engleskom jeziku, a uskoro će biti objavljena i na lokalnim jezicima, kako bi je mogli koristiti svi zainteresovani. Mapa će se također dopunjavati podacima o novim organizacijama i grupama, kao i otkrivanjem novih aktera u sferi krajnje desnice i ekstremizma na Zapadnom Balkanu.

“Jedna od naših stalnih misija je doprinijeti slobodnijem i sigurnijem svijetu, a kreiranjem temeljito provjerenog i istraženog alata u borbi protiv stalno prisutne prijetnje od krajnje desničarskih i ekstremističkih grupa, a posebno na Balkanu, i želimo dati maksimalan doprinos tim nastojanjima“, objasnio je Džidić.

Interaktivnu mapu možete pogledati na linku Mapiranje ekstremističkih grupa u regionu. Nastala je kao dio projekta “Budućnost ekstremizma na Zapadnom Balkanu”, koji finansira Vlada Kraljevine Nizozemske. Tokom trajanja ovog projekta, objavljeno je nekoliko istraživanja i analiza o krajnje desničarskim i ekstremističkim grupama sa Zapadnog Balkana, trendovima i umiješanosti politike, kao i veliki broj tekstova o suđenjima za terorizam u zemljama Zapadnog Balkana.

