Biskup Komarica: Božić proslavljati iskreno, a ne kroz prazne riječi

Biskup banjalučki Franjo Komarica ukazao je da Božić donosi mir u srca vjernika, koji ga trebaju proslavljati iskreno, a ne kroz prazne riječi i kratkotrajna zadovoljstva.

”Božić, kao početak povijesti Božjeg mirotvorstva s nama ljudima, nema ništa zajedničko s površnom i jeftinom sentimentalnošću, s privlačnim, marketinškim reklamama za kratkotrajna zadovoljstva; a niti s možda uglađenim ali praznim čestitarskim riječima. Traži se od nas, koji Božić slavimo, odvažnost i vjerodostojnost, da bismo ispravno i plodno slavili ovu tajnu Božje ljubavi i milosrđa prema nama. Nitko ne može potpuno i ispravno sudjelovati u slavlju Božića, ako se ne odluči biti i sam vjerodostojan donositelj i graditelj istinskog, pravednog mira, promicatelj kulture susreta, povjerenja i pomirenja među ljudima”, kazao je biskup Komarica.

Naveo je i da je istinski, pravi i trajni mir skup.

”Puno skuplji nego prigodni božićni darovi; nego naša sentimentalnost i nježnost koju osjećamo i pokazujemo jedni prema drugima uz svetkovinu Božića”, naglasio je monsinjor Komarica.

U božićnoj poruci on je ukazao da je potrebno da se razumiju događaji iz božićne noći.

”Zagledajmo se stoga, još jednom u božićne jaslice! Pogled na njih nam može pomoći da se malo udubimo u stvarnost Božje nakane da spasi ljudski rod. Može nam pomoći da razmislimo u kakav se rizik upustio Bog s čovjekom u događaju božićne noći”, kazao je biskup banjalučki.

Upozorio je i da neki proslavljaju Božić u nemirima zahvaćenom području.

”Svetkovina Božića sve nas, koju slavimo, stavlja u nelagodnu situaciju: da govorimo o Božjoj poruci i Božjoj ponudi mira, u vrijeme dok se na brojnim i raznim mjestima zemaljske kugle događaju svađe, neprijateljstva, nemiri ili ratovi”, kazao je Komarica i dodao da je Bog pokazao da mu nije strana naša ljudska siva, pa i ona najdramatičnija životna situacija.

Vjernici, kaže, treba da prihvate od Boga dati mir.

”Svojim dolaskom k nama, susreo je nas ljude u našoj svakodnevnoj životnoj drami, u našoj životnoj nesigurnosti, u našoj nerijetkoj neshvaćenosti i neprihvaćenosti i od naših bližnjih, od naših sugrađana i naših suvremenika. Takvim svojim postupkom Bog nudi nama i cijelom ljudskom rodu svoj božanski mir, svoje trajno prijateljstvo. On nam time, ujedno, daje do znanja koji je najvažniji preduvjet da se oslobodimo svoga nemira, svoga nezadovoljstva, svoga straha i nespokoja. A to je: mi se ljudi moramo pomiriti s Njime, našim Bogom Stvoriteljem i Spasiteljem! Trebamo prihvatiti od njega ponuđeni nam – mir!”, kazao je biskup banjalučki.

(RTV Slon/Fena)