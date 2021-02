Blagi porast broja djece zaražene koronavirusom u Tuzlanskom kantonu

U proteklih pet dana zabilježen je povećan broj djece oboljele od korona virusa. Uz oboljelu djecu u Klinici za dječije bolesti UKC –a Tuzla leže i majke pratilje koje su također pozitivne na korona virus. Djeca imaju srednje tešku kliničku sliku, a većina majki pratilja ima i razvijenu blagu do srednje tešku kliničku sliku.

Kada je došlo do pojave prvog slučaja zaraze korona virusa o njemu nismo znali mnogo. Na početku smatralo se kako samo starije osobe i osobe koje su hronični bolesnici imaju visok rizik obolijevanja i smrtnog ishoda usljed infekcije novim koronavirusom. Ubrzo je postalo jasno da od korona virusa mogu oboljeti i djeca, iako su rijetko zabilježene komplikacije i teža klinička slika. Međuti, u Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli u proteklih pet dana došlo je do naglog povećanja broja hospitalizovane djece oboljele od korona virusa. Riječ je o djeci dojenčake dobe do 12 mjeseca života.

“Radi se o djeci koja imaju srednje , teško do teški oblika… I djeci koja moraju primiti terapiju parentaralno odnosno venski”, ističe doc.dr.med.sc. Lejla Osmančević, v.d. načelnik Klinike za dječije bolesti.

Skupa sa djecom na tzv. Kovid odjeljenju Klinike za zarazne bolesti borave i majke pratilje, koje su također pozitivne na korona virus I čije liječenje zahtjeva određeni tretman.

“Trenutno na Klinici imamo petoro djece i četiri majke pratilje. Danas je njihovo zdravsteno stanje dosta stabilno. Do kraja sedmice kako njihovo zdrastveno stanje bude stabilno planirano neku od te djece ćemo otpustiti i kući”, kaže dr. Osmančević.

S obzirom na trenutno situaciju i povećan broj oboljele djece, u dogovoru sa menadžmentom UKC Tuzle, došlo je do potrebe za proširenjem kapaciteta korona virusa dječijeg odjeljenje, pa je uz poštovanje svih higijensko epidemioloških mjera to i realizovano.

“Trenutni kapacitet je 19 kreveta.. Ne daj Bože ukoliko bude bilo potrebe za mehaničko priključenje ili respiratore.”, dodaje dr. Osmančević.

Pored toga je prema odluci menadžmenta UKC Tuzla otvorena i prva Post Covid ambulanta koja je formirana u ovoj ustanovi, u kojoj će se prati zdravstveno stanje djece nakon preboljele infekcije.

“Obilčno im je dijagnostikovana upala pluća međutim liječilui smo djecu koja su imala druge komplikacije… što je dijete mlađe teža je klinička slika”, poručuje doc.dr. Amela Pašić, pedijatar, pulmolog.

Iz Klinike za dječije bolesti navode kako se u Covid dječijem odjeljenju zbrinjavaju i djeca koja imaju infektivnu patologiju, a koji sa druge strane nemaju veze sa korona virusom. Sve to zahtjeva veliki angažman zdravstvenih radnika koji su osim na ovom odjeljenju angažovani i u kovid bolnici i respiratornom centru, ali se trude da to mali pacijenti ne osjete I da dobiju svu neophodnu njegu. Kroz Kliniku za dječije bolesti i covid odjeljenje do sada prošlo je ukupno 32 djece, a radi se u većini slučajeva o djeci dojenačke dobi.