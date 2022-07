Bogat sadržaj četvrtog dana Kaleidoskopa

Na području Tuzle od 2009. godine organizuje se Međunarodni festival mladih Kaleidoskop, kako bi se unaprijedio kvalitet života građana, te postigao ekonomski održiv razvoj i uključenost mladih ljudi. Otvaranje Kaleidoskopa, 12.tog po redu upriličeno je 26. jula, a za građane je tokom svih pet dana trajanja pripremljen bogat program. U okviru festivala zahvaljujući mladom umjetniku Darku Jovičiću Gradski park u Tuzli dobit će novi mural.

“ Izrada murala je počela prije par dana, postepeno su tekle pripreme zida, pozadina, detalji, danas sam prešao čisto na završne detalje i mislim da ću danas završiti. Naziv murala je “Milky way”. Tema se dotiče svijeta astrologije i astronomije”, rekao je Darko Jovičić, umjetnik.



Preko slova i grafita, pa sve do grafičkog dizajna sfere su kojima se Darko bavi već 16 godina. Kako ističe inspiraciju pronalazi u svemu što ga okružuje, a očekuje i pozitivne reakcije na finalni produkt murala svih građana Tuzle ali i drugih posjetitelja.

“Već su reakcije ljudi super, ljudi koji prolaze daju dobre komplimente i komentare. Boje su uvijek dbre za ljude, oni super reaguju. Zanima ih o čemu je riječ, neke i ne zanima nego imaju svoje neke vizije u mojim radovima, tako da očekujem dobre reakcije”, istakao je Darko Jovičić, umjetnik.



Izradom murala želi i mlađu i stariju publiku podstaći da razmišljaju pozitivno i da zaborave sve probleme koji ih okružuju. Pored aktivnosti koje se realizuju u okviru Kaleidoskop Arta, predzadnji dan festivala upriličena je i radionica za pop rok bendove na kojoj su mladi ljudi imali priliku čuti tehnike koje su im potrebne za Audio produkciju i distribuciju.

“Polaznici mogu danas očekivati da vide osnovne elemente produkcije od samog začeća ideje do pretvaranja u finalni produkt. Očekujemo da će se pojaviti ključni ljudi kojima treba to znanje koje mi nudimo da probudimo to nešto u njima, da bi se nastavili baviti ovim”, rekao je Denis Bajraktarević, član Udruženja “akustikUm”.



S obzirom na to da su relativno mlado Udruženje, ove godine po prvi put učestvuju na Međunarodnom festivalu mladih Kaleidoskop. Mišljenja su da je festival veoma potreban mladima jer im daje priliku da se izraze na sebi svojstven način, ali i da se povežu sa drugima.

“Mi ustvari ovdje ne dijelimo neko znanje misleći da smo neki profesionalni, nego je više da mi podijelimo s njima put našeg iskustva kako ni oni ne bi pravili iste greške”, istakao je Mak Redžić, član Udruženja “akustikUm”.



Radionica je koncipirana na način da su se predavači adaptirali godinama njihovih polaznika, odnosni sa ljudima koji su na samom početku detaljnije su prolazili gradivo, dok su sa onima koji imaju iskustva u muzičkoj produkciji akcenat stavljali na tehničke dijelove. Međunarodni festival umjetnosti mladih Kaleidokop trajat će do 30. jula i mladima je poklonio koncerte mnogih bendova,izložbi, radionica i brojnih drugih događaja.