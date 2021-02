Bojkot izbora u Srebrenici, hoće li u Skupštini biti samo Srbi?

U nedjelju će biti održani ponovljeni lokalni izbori u Srebrenici. Stranke i kandidati okupljeni oko inicijative Moja adresa Srebrenica odlučili su bojkotovati ove izbore.

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o ponavljanju lokalnih izbora u Srebrenici, za načelnika i Skupštinu opštine Srebrenica na 26 redovnih biračkih mjesta i dva za glasanje u odsustvu. Stranke okupljenje oko Inicijative Moja adresa Srebrenica odlučile su da će bojkotovati izbore u nedjelju, jer su Centralna izborna komisija i Sud BiH odbili da se ponovi glasanje i poštom. Upravo glasanje poštom moglo bi odrediti ishod izbora.

”Mi smo donijeli našu odluku da niko nit će prihvatati mandate, nit će učestvovati na ovim izborima. Pozvali smo ljude koji podržavaju naše političko djelovanje da to učine isto. Šta će se desiti u nedjelju mi to ne znamo, to je stvar Centralne izborne komisije”, navodi Ćamil Duraković, član Inicijative Moja adresa Srebrenica.

Ono što znaju je da borbu nastavljaju. Podnijeli su Apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog propusta Centralne izborne komisije 15. novembra prošle godine, te sada državnog Suda i ponovo CIK-a.

”To je da su na stotine naših građana oštetili za biračko pravo iako su oni u skladu sa zakonom i blagovoremeno se registrovali da glasaju putem pošte, CIK im je kasno poslao materijal, zato imamo dokaze i mi jednostavno od naših dokaza ne odustajemo”, ističe Duraković.

Član Inicijative Moja adresa Srebrenica Sadik Ahmetović navodi da Bošnjaci širom svijeta nisu na vrijeme primili izborni materijal, ne svojom voljom.

”Taj izborni materijal, iako po pravilima CIK-a ide 45 dana prije izbora, on je otišao sa zakašnjenjem 26 dana, čak i više. To je pokazatelj da ti ljudi nisu dobili taj izborni materijal”, navodi on.

Podsjetit ćemo da su prethodni izbori održani 15. novembra prošle godine, poništeni zbog brojnih nepravilnosti. U Inicijativi se nadaju da će Ustavni sud BiH prilikom razmatranja Apelacije, uvažiti sve dokaze i donijeti ispravnu odluku.

”U ovom trenutku bi možda najbolje bilo, ukoliko ima razumijevanja, a puno dokaza ima, da se poništi kompletan izborni proces i da se organiziraju novi izbori, da se omogući svim građanima da izađu ravnopravo na izbore, da se dobro, kvalitetno organizira glasanje putem pošte, i u jednom takvom procesu mi ćemo učestvovati, nemamo problem da na kraju, ko pobijedi pružimo ruku pobjedniku”, rekao je Ahmetović.

Vjerovatni će, nakon izbora u nedjelju, Opštinsko vijeće Srebrenica biti jednonacionalno, jer bilo ko od Bošnjaka da dobije mandat, neće ga prihvatiti, kažu iz Inicijative Moja adresa Srebrenica. Prethodnih dana dobili su podršku svih probosanskih političkih stranaka.