Bolja BiH: KUD Modrački mornari igrajući folklor čuvaju tradiciju

Duže od deceniju KUD Modrački mornari Šerići oživljava igre predaka na najbolji način; uz narodnu nošnju i muziku. Folklor je zanimljiv svim uzrastima u Šerićima, a probe su uvijek dobro posjećene.

”Mi smo jedna velika porodica. Ja bih spomenuo evo za 13 godina već imamo četiri generacije koje su izašle, sada je tu peta generacija koja prolazi kroz KUD. Želimo da ovo ne bude samo ples i muzika nego da to bude život. Da se što više vremena provede zajedno, da se mladi ljudi izgrađuju. Osim folklora osim muzike, radimo i na edukaciji mladih,” rekao je Samir Čičkušić, izvršni direktor KUD Modrački mornari Šerići.

Tako je 90% mladih iz Modračkih mornara prošlo kroz obuke o poduzetništvu, o važnosti vlastite inicijative, itd. Također, mlade privlače i zajednička druženja, putovanja, takmičenja i nastupi. Specifičnost ovog kulturnog umjetničkog društva je njegovanje isključivo igara iz BiH, ističe Azur Džizić, dugogodišnji član i rukovodilac folklornog ansamlba: ”Radimo prvo zagrijavanje na probi. Kao u svakom sportu možemo se izjednačiti sa sportskom disciplinom. Zahtjevno je prije svega kondicijski. Jedan igrač da bi iznio godišnji koncert koji traje sat i po vremena treba da ima dobru fizičku spremu da izgleda lijepo, da ne izgleda da se pati. Ide prvo zagrijavanje, istezanje tijela, mišića uz melodije, krenemo sa različitim koracima i na kraju je uvježbavanje različitih koreografija i ispravljanje onoga što se treba ispraviti.”

Običaje čuvaju od zaborava

A dobre zabave na folklornim smotrama, probama i druženjima nema bez dobre muzike. Tamburaši, harmonikaši, sazlije, vjerno prate zvuke narodnih pjesama. Upravo oni daju poseban čar druženjima, ali i takmičarskim nastupima. Prateći tradiciju i Edina Hrnjičić odlučila je krenuti stopama harmonikaša: ”Pa moj otac je svirao harmoniku i on me počeo učiti, bilo mi je neobično na početku. Zavoljela sam to i kasnije kroz društvo, svirke, sada mi je to jedina ljubav i volim ovo što radim. Volim harmoniku.”

Igrajući folklor, svirajući harmoniku, mladi na ovaj način čuvaju tradiciju naših predaka i oplemenjuju svoj duh.S ve ovo način je da naše običaje čuvamo daleko od zaborava.