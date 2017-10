Bolnici “Banja Koviljača” nagrada “Brend lider”

Stručni žiri je saopštio da je “Banja Koviljača” lider u postavljanju novih standarda u konkurentnosti turističkog tržišta jugoistočne Evrope kroz organizacionu i operativnu izvrsnost, kontinuirane inovacije i investicije, multidisciplinarnost sadržaja i usluge najvišeg kvaliteta u oblasti medicinskog & wellness turizma.

Nagradu je u okviru 7. biznis konferencije ”Turističko tržište Jugoistočne Evrope“ primio Prim. dr Aleksandar Jokić.

Jokić više od dvije godine upravlja ovom ustanovom, koja doživljava procvat kada je riječ o oživljavanju Banje i vrijednosti po kojima je regionalno poznata i koja je pravi srpski brend kada je riječ o liječenju od reumatskih i drugih bolesti, a koja je dosta dugo bila izložena propadanju.

Danas su objekti Specijalne bolnice puni preko cijele godine, a ne samo u nekoj od sezona, sve je više stranih gostiju koji dolaze u Banju Koviljaču, kako zbog liječenja, tako i zbog unapređenja zdravlja u savremenom wellness centru.

Nedavno je prilikom posjete Loznici i Vukovom Saboru, predsjednik Vučić posebno istakao veoma dobar rad Specijalne bolnice i doktora Jokića i obećao mnogo veću podršku razvoju Specijalne bolnice, ali i same Banje Koviljače.

”Ova nagrada je potvrda svih ostalih priznanja koje smo do sada dobili, koja pokazuje da se rad uvek isplati. Posebno mi je drago što ovo priznanje dobijamo u godini koja prethodi obeležavanju velikog jubileja, 160 godina organizovanog lečenja u Banji Koviljači. Za narednu godinu imamo puno planova koji će od Banje napraviti bitno drugačije mesto”, rekao je Jokić.

Kako kaže, između ostalog, biće obnovljen centralni objekat parka – Kur Salon.

“On će biti u funkciji posetiocima Banje Koviljače kao zabavni, kongresni centar, ali i u funkciji svih koji se leče u specijalnoj bolnici sa vrhunskom ponudom hrane (sada imamo četiri kuhinje i sale za ručavanje i ovo je prilika da sve objedinimo, sistematizujemo i dobijemo veći kvalitet usluge), završićemo novi objekat ‘Velnes Hotel’ sa novih pedeset luksuznih mesta, novim bazenima i svim pripadajućim relaksacionim terapeutskim sadržajima. U planu nam je i sređivanje i stavljanje u funkciju sada ruiniranih vila ‘Koviljača’ i ‘Bosna’ koje se takođe nalaze u parku, kako bismo dobili i nove smeštajne kapacitete, ali i sasvim novu ponudu. Planiramo da tu nađemo i prostor za hiperbaričnu komoru i novi dijagnostičko-terapijski blok. Ovde se uvek dobro radilo, na čemu sam zahvalan i svom prethodniku dr Nikoli Sremčeviću, ali sada kada imamo nesebičnu podršku resornog ministarstva, Vlade i Predsednika, mi moramo raditi i brže i više. Ovde 360 zaposlenih brine o 20.000 pacijenata, koji godišnje ostvare 150.000 noćenja. Naša maksima je da je snaga vodopada u mnoštvu kapljica koje rade zajedno, i zato smo složni i idemo napred. Želimo da stvorimo još bolje uslove za život i rad u našoj Banji”, navodi Jokić.

Da bi se maksimalno iskoristilo ono što je priroda dala, i odlično upravljanje Specijalnom bolnicom, neophodno je unaprediti i ponudu Banje Koviljače kako bi zaista postala turistički centar.

Za početak, to je bolje povezivanje sa obilaznicom, odnosno prilaz samom centru Banje, izgradnjom nove saobraćajnice, što je zadatak koji su dobili Putevi Srbije da realizuju naredne godine, kao i izgradnja gradskog bazena, aqua parka (jer je prvi najbliži bazen tek u Loznici). Pored izgradnje gradskog bazena, neophodno je urediti i postojeće divlje plaže kako bi Drina imala pravu funkciju tokom ljeta.

Gučevo je u neposrednoj blizini i iz samog centra Banje Koviljače kreću pješačke ture od kojih je svakako najduža ona koja vodi do spomen kosturnice 12 km.

Potrebno je i pojednostaviti komunikaciju između svih vrijednih sadržaja: od manastira Tronoša, preko Tršića, do Gučeva, Drine, Cera, ali i same Loznice, do koje treba napraviti pješačke i biciklističke staze.

Nagrada ”Brand Leader Award“ se dodjeljuje na osnovu niza standardizovanih kriterijuma koji podrazumevaju inovativnost, visok stepen tržišne prepoznatljivosti i pozicioniranja autentičnog proizvoda.

Nagrada se dodeljuje trinaest godina u cilju afirmacije najistaknutijih kompanija, institucija, pojedinaca i medija koji kontiniuranim pozitivnim razvojem i inovativnim strategijama postavljaju više standarde i unapredjuju tržište, te daju izvanredan doprinos u popularizaciji privrednog potencijala, kreiranja konkuretnog tržišnog imidža regiona.

Izvor: RTV Slon/B92