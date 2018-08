Boračkim problemima ne nazire se kraj: Nekada Armija boraca, danas armija obespravljenih?

I baš kada se mislilo da su borci na putu ka rješavanju svojih brojnih problema, novi su izašli na vidjelo. Rješenje koje je trebalo ujediniti i borce i vlast, pretvorilo se u novi razlog raskola zbog kojeg su saobraćajnice u Federaciji, iako na kratko, ipak ponovo bile blokirane. Zbog proceduralne greške koju je, prema riječima boraca, napravila Komisija za usaglašavanje različito usvojenih tekstova Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, oni koji su nekada branili ovu zemlju, danas su, ističu, ponovo morali braniti svoju čast.

“Nakon osam godina koliko nemamo ovog Zakona, sve ovo što se radi do sada, radi se bez Zakona. Naše ministarstvo, naš ministar dijeli sredstva bez Zakona.” – kazao je Hamza Krkalić, predstavnik nekadašnjih boraca.

Problem oko kreiranja novog zakona stvorio je amandman koji definiše način procjene boračkog dodataka kojeg je Komisija usvojila, iako je u oba doma Parlamenta Federacije isti bio odbijen. Sve to prouzrokovalo je pravnu konfuziju, zbog čega su borci, kako ističu, postali taoci predsjednika imenovane Komisije Jasenka Tufekčića, u kojeg su danas svi i upirali prstom. Međutim, on se pred borcima, ovog ponedjeljka, nije pojavio.

“Mi smo spremni čekat ovdje cijelu noć ako treba i danas ako oni dođu, mi smo tu da se to jednom za zauvijek riješi.” – istakao je Drago Grbavac, predsjednik Udruženja „Zaboravljeni branitelji“.

Sjednica od koje su borci očekivali bilo kakav pomak, danas nije ni održana. Iako je novi termin njenog održavanja nezvanično zakazan za četvrtak, borci žele da se to dogodi već sutra. Poručuju, svima treba biti u cilju što prije riješiti cijelu nastalu situaciju.

“Da, mi sjednicu zahtjevamo sutra. Mi ne možemo više trpiti da se to odugovlači, s tim što ni to u četvrtak nije zvanično. Oni su između sebe provukli tu informaciju. Nije to ništa zvanično. Mi hoćemo da se to ne oduži, da to što kraće traje i da se to što više ubrza, da to bude već sutra. Tako bismo već tokom ove sedmice mogli očekivati sjednice oba doma Parlamenta.” – kazao je za RTV Slon Fadil Duranović, nekadašnji borac.

Uz objavu javnog registra, isplatu boračkih dodataka i gašenje velikog broja ofromljenih boračkih udruženja, borci su od danas i za usvajanje Zakona. Kažu, kakav-takav pravni akt koji, barem i djelomično uređuje njihovu oblast, bio bi veliki korak naprijed ka poboljšanju njihovog trenutnog položaja.

Prema procjenama nekadašnjeg borca Fadila Duranovića, za implementaciju Zakona, kada bi on bio i usvojen, na godišnjem nivou bilo bi potrebno oko 300 miliona KM. To znači kako Budžet Federacije nikako ne bi bio doveden u pitanje, dok bi se prava svih boraca Bosne i Hercegovine konačno mogla ispuniti. Međutim, sa kantonalnog nivoa stižu podsjećanja kako je upravo o novcu, do sada, vođeno najmanje računa.

“Ako imate udruženja – uzet ću za primjer četiri tuzlanska saveza koja na nivou godine od Ministarstva dobiju po 900 hiljada ili oko milion KM, za proteklih 10 godina to je 10 miliona – da smo za 10 miliona platili najbolju logističku kuću na svijetu do sada bi nam tri puta donijeli Zakon. I to Zakon onakav kakav bi zadovoljio sve borce. Oni apsolutno nisu ništa radili u proteklom periodu da pomognu populaciji koju predstavljaju.” – rekao je Mirza Ahmić, predsjednik Organizacije demobilisanih boraca TK.

Iako od njega imaju najmanje koristi, za Zakon su i u Koordinaciji boračkih udruženja Grada Tuzla, iz koje naglašavaju kako se veliki broj od spornih oko 2.000 boračkih udruženja, zapravo uopšte ne finansira sa federalnog, nego novcem sa kantonalnog i općinskog nivoa.

“To su sve politička udruženja. Mi sve vrijeme zagovaramo da to bude pet udruženja. Svaka politička partija koja je došla na vlast oformila je po jedno svoje udruženje. Kad su u pitanju udruženja, u Tuzli bi bilo dovoljno da postoje tri udruženja: Udruženje stradalnika rata tj. ratni-vojni invalidi, Udruženje porodica šehida i poginulih boraca, te demobilisani borci uz Zlatne ljiljane.” – zaključuje Nihad Bukvić, predsjednik Koordinacije boračkih udruženja Grada Tuzla.

Iz Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla, ističu kako borci na podršku mogu računati, ali ne i na odobravanje bilo kakvih blokada kojima se ugrožava život običnog stanovništva.

“Smatram da moraju biti nezadovoljni i da svoje nezadovoljstvo moraju pokazati. Ali sva pitanja se mogu rješavati u dogovorima, pregovorima i raznim drugim situacijama, samo ne blokiranjem i zaustavljanjem ovo malo privrede koja radi i funkcioniše.” – ističe Sabira Mićanović, predsjednica Organizacije porodica šehida i poginulih boraca Grada Tuzla.

Ipak, Zakon koji je, i borce i vlast, čini se, sada još više razdvojio, izazvao je brojne polemike širom države.

I dok još uvijek nije poznato da li će sjednica zaista biti održana u četvrtak ili pak u utorak, borci su za novi termin spremni organizovati i nove proteste. Kažu, ako bude potrebno, država će doživjeti potpunu blokadu, ali usaglašeni Zakon konačno će morati stupiti na snagu.