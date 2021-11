Borba stanovnika Slavinovića za pješački most

Prije 20-tak godina, stanovnici Slavinovića izgradili su manji drveni pješački most kojim su prelazili kada su odvodili djecu u školu, odlazili do ambulante, mjesne zajednice ili trgovine. On je svih godina služio svrsi, povremeno su ga obnavljali i dograđivali. Posljednjih godina je dotrajao, ali ga i dalje koriste. Čekaju izgradnju novog, za što postoje obećanja. Sadašnji most nije adekvatan, prijeti urušenju, pa je gradska inspekcija naložila njegovo rušenje. Tome se stanovnici protive.

”Spašavamo mostić u Slavinovićima preko rijeke Jale koji povezuje naselje i školu, prije svega školu, ali i sve nas ostale. Mostić nam je važan, prvo za djecu, drugo imamo četiri invalida, dvojica prelaze mostić, sami prelaze mostić i sa štakama. Da samo njima koristi, dobro je, daleko im je na veliki most otići”, kaže Mirsada Hukić, stanovnica Slavinovića.

U Mjesnoj zajednici Stanovnici navode da su i očekivali proteste građana nakon odluke gradske inspekcije. No, vidljivo je da most nije adekvatan, stanovnici prelaze na svoju odgovornost, pa su uputili zahtjeve ka Gradskoj upravi za izgradnju novog mosta.

”Jedino rješenje je novi most, ali da se izgradi treba vremena. Treba da prođe zakonska procedura. Na svu sreću da je Služba za komunalne poslove na zahtjev MZ od prošle godine, pokrenula tu inicijativu i završila pravno-imovinske poslove”, navodi Mirsad Pašić, predsjednik MZ Slavinovići.

Predstavnik nadležne gradske službe prisustvovao je ovom protestu stanovnika Slavinovića i dao im obećanje da će se graditi novi pješački most na istom mjestu.

”Služba je odmah reagovala u smislu da je pokrenula postupak javne nabavke izgradnje ovog glavnog projekta za izgradnju pješačkog mosta, podnijela zahtjev za urbanističku saglasnost te je urađeno idejno rješenje za pješački most. U narednom periodu mislim da će doći do realizacije tog projekta kada budemo izdejstvovali sve potrebne dozvole vezano za izgradnju mosta”, ističe Milan Čolić, šef Odjeljenja za poslove mjesnih zajednica u Službi za komunalne poslove Grada Tuzla.

Građani Slavinovića traže da se iznađe privremeno rješenje za postojeći most, a nadležni odgovaraju da će ga pronaći.

”Može se sanirati sigurnosna prečka, prije četiri godine je to oštećeno, nije to jučer oštećeno, duže vremena ima kada je to oštetio bager koji čisti do mostića, a ne čisti dalje, oni su se povukli i otišli”, navodi Mirsada.

Predsjednik MZ Slavinovići je rekao da će se naći neko rješenje da se ovaj most popravi, da ima minimalnu tehničku ispravnost, da se on ne dira dok ne počne izgradnja novog mosta.

Građani su spremni učestvovati i u sufinansiranju rekonstrukcije postojećeg i izgradnji novog mosta, samo da on postoji na ovom mjestu, jer im olakšava svakodnevnicu.