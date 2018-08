Borci nakon sjednice u Mostaru: ” Opet smo prevareni po nalogu partije”

Sjednica Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica poslije mukotrpnih i napetih oko dva sata, završena je bez bilo kakvih većih promjena trenutnog stanja. Po njenom okončanju, predsjednik Komisije Jasenko Tufekčić izašao je pred borce koji su tokom trajanja sjednice mostarsku zgradu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine držali u potpunoj blokadi. U obraćanju borcima, Tufekčić je kazao kako je osnovni tekst zakona predloženog od Vlade FBiH dobio novi prolaz.

“Ponovo je komisija za usaglašavanje tekstova, ponavljam još jednom, dala prolaz osnovnom tekstu zakona koji je predložen od federalne Vlade, a koji je usvojen u oba doma. Komisija za usaglašavanje je dala prolaz i amandmanima koji su usvojeni u Zastupničkom domu a Vlada ih prihvatila kao svoje pa su samim tim postali sastavni dio teksta Zakona.

Dali smo prolaz kao i na prvoj sjednici, amandmanima koje nije prihvatila Vlada, a koji su usvojeni u Zastupničkom domu i Domu naroda.”, istakao je Jasenko Tufekčić, predsjednik Komisije za usaglašavanje različito usvojenih tekstova Boračkog zakona.

Borci vidno nezadovoljni, jasno su dali do znanja i predsjedniku Komisije Jasenku Tufekčiću, ali i drugim članovima koji su danas bili prisutni u Mostaru kako više nemaju strpljenja zbog čega žele da se njihovi problemi što prije počnu rješavati.

“Sutra ujutro će svaki od članova Komisije dobiti ovo crno na bijelo na papiru. Još jednom ću provjeriti je li to to. Kada unutar toga dobijem zeleno svjetlo. Donijeli smo zaključak da početkom naredne sedmice, a to sam govorio, održimo sastanak sa premijerom i dva dopremijera, sa rukovodstvima oba doma i sa predsjednikom Federacije i njegovim dopredsjednicima.”, dodao je Tufekčić.

“Opet smo prevareni, po ko zna koji put po nalogu partije i njihovih vlastodržaca. Opet se uplela politika i naše pitanje ko zna kad će biti riješeno.”, nadovezao se Darinko Boto, nekadašnji borac.

“Svako onaj ko misli, odgovorno tvrdim ovdje, da me proba ultimatumima pomjeriti da bismo nešto za dan, dva, tri uradili se vara. Borci će odnosno Parlament će na osnovu onog što je donio, doći do najkvalitetnijeg zakona.”, istakao je Tufekčić.

Iako su velike nade polagali u današnje održavanje Sjednice zadužene za usaglašavanje tekstova Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, borci su ovog četvrtka odlukama donesenim u Mostaru ostali nezadovoljni.