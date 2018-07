Borci Tuzle obezbijedili novi krov za porodičnu kuću svog saborca

Demobilisani borci ponovo su za jednog od svojih saboraca, Nedžada Lukavicu obezbijedili si novi krov na kući u tuzlanskom naselju Solina.

I pored toga što je bila velika vrućina ipak nije spriječila Nedžadove saborce da skinu stari i dotrajali i postave novi krov na njegovoj porodičnoj kući, jedni su radili udarnički na krovu, drugi uređivali dvorište, neki sjedili u hladu i dobacivali, a neki ručak kuhali za sve, sva ljepota jedinstva boračkih organizacija na jednom mjestu. Uspjeh zagarantovan volonteri, dobrovoljci iz svih boračkih organizacija Grada Tuzle koje egzistiraju u sklopu Koordinacije boraca, iz vlastitih sredstava obezbijedili su novi crijep, stari skinuli, novi postavili za svog saborca i prijatelja Nedžada Lukavicu.

„Hvala im, iznenadili su me, nisam ovo zaista očekivao, posjetili su me kada sam došao sa operacije i ja sam im tek usput rekao da je moja velika želja zamijeniti dotrajali krov na kući jer sam ne zaposlen sam i nisam u mogućnosti to uraditi sam. Nije puno prošlo, a oni su dans tu da ispune moju želju“- kroz suze u očima nam je današnju gestu prokomentarisao Nedžad Lukavica.

Predsjednik ODB-a Tuzla Mirza Ahmić, osim što je danas bio zadužen za ručak za sve radnike cijelo vrijeme je nadzirao poslove i sve to s osmijehom.

„ Kako da ne budeš sretan kad imaš priliku nekog usrećiti, kako da ne budem sretan kada danas ovdje vidim preko tridesetak demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida, članova udruženja „ Stećak“, komšija i svi zajedno po ovakvom suncu i vrelini veseli i nasmijani, i nešto ćemo još i dobro uradit, to je najveća pobjeda današnjeg dana“- kazao je Ahmić.

Treba dodati da je ovo četvrta kuća koja se uporedo ovih dana djelimično ili u potpunosti sanira i sve to u režiji Koordinacije boraca Grada Tuzle.

„Lijep je ovo osjećaj kada saniramo kuću po kuću i pronađemo one do kojih ne dopre pomoć za poboljšanje uslova života. Štedimo od sebe da bi mogli pomoći svojim saborcima, ne dijelimo ih po kategorijama već jednostavno to radimo sa puno ljubavi i elana i kako stoje stvari nećemo stati na četiri kuće nego dok traje ova građevinska sezona možda uspijemo pomoći još nekome, zbog toga valjda i postojimo“- kazao je sekretar organizacije RVI Grada Tuzla Nermin Marevac.