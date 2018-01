Bošković: Povećanje cijena goriva je neminovno

Iz Udruženja prometnika naftnih derivata Federacije BiH kažu da je neminovno povećanje cijena goriva nakon stupanja na snagu seta Zakona o akcizama s obzirom na to da su obaveze prema državi jedan od značajnijih faktora u formiranju cijena goriva.

– Logično je da će, kada se uvedu nove akcize ili putarine, doći do poskupljenja goriva. Sada se radi o 15 feninga plus PDV što je nekih 18,5 feninga za koliko je poskupila nabavna cijena na dizelu, a na benzinu nešto više. Na taj način realno je očekivati više cijene uz eventualna manja odstupanja ovisno od poslovne politike pojedine kompanije. Što se tiče autoplina, on će po kilogramu imati 40 feninga putarine koju dosad nije imao. To je po litru nekih 22 feninga plus PDV, odnosno 25 feninga i toliko mu je porasla nabavna cijena. Kod plina je neobična situacija jer kada dolazi na granicu treba se deklarirati da li će ići za aute ili grijanje domaćinstva, za punjenje boca i drugo – kazao je za Fenu predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine Milenko Bošković.

Napomenuo je da Udruženje prometnika naftnih derivata nema nikakavih ingerencija za formiranje cijena, te da je u BiH na snazi slobodno formiranje cijena. Dakle, podsjetio je Bošković, svaka kompanija određuje kolike će biti cijene, s tim da Sektor za cijene Federalnog ministarstva trgovine zaprima zahtjeve za korekciju cijena koje su pumpe dužne uputiti tri dana prije promjene cijene.

Dodatno opterećenje i novi izdaci donijet će nove kilometre autocesta, obećali su bh. političari nakon usvajanja izmjena Zakona o akcizama.

Izvor: RTV Slon/Fena