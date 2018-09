Bosni i Hercegovini potrebno 60 godina da dosegne plate EU

Ako nastavi ovim tempom, BiH će biti potrebno 60 godina da dosegne prosjek primanja zemalja članica EU, piše ugledni američki “Bloomberg” u reportaži o BiH.

Citirajući Emanuela Salinasa, šefa Kancelarije Svjetske banke u BiH, koji upozorava da će zemlju napustiti većina stanovništva zato što ne vide nikakvu perspektivu za sebe i svoje porodice, “Bloomberg” ističe da postoji opasnost da se zemlja vrati u stanje nestabilnosti, posebno zbog geopolitičkih prilika.

Faruk Hadžić, ekonomski analitičar, kaže da se slaže s procjenom da BiH treba više decenija da stigne nivo prihoda, ali ne misli da loša ekonomska situacija može izazvati tenzije.

Do 2070. godine BiH bi mogla izjednačiti prosjek sa EU

On, naime, kaže da je 2008. godine radio simulaciju po kojoj je pretpostavio potpunu stagnaciju rasta bruto domaćeg proizvoda EU i solidnih četiri odsto rasta za BiH.

“Prema takvom scenariju, mi bismo se negdje 2070. izjednačili s prosjekom EU, a u proteklih deset godina situacija se nije poboljšala, nego, naprotiv, pogoršala. BiH sada ima rast između 2,4 i tri odsto, a imajte u vidu da je to rast sa niske osnove. Naših tri odsto se, na primjer, nikako ne može porediti s njemačkim rastom od tri odsto jer je njihova osnova neuporedivo šira”, kaže on.

Kako navodi ova medijska kuća, balkanski nacionalisti ohrabreni su revizionističkom spoljnom politikom Donalda Trampa, američkog predsjednika, sve jačom ulogom Turske i Rusije na Balkanu, kao i talasom populističkog nacionalizma u Evropi. “Bloomberg” upozorava da oni priželjkuju prekrajanje granica u regionu koji je nedavno pretrpio velika ratna razaranja.

Svaki sporazum između Kosova i Srbije dotaći će BiH

Oni upozoravaju da ove tendencije, kao i bliskost srpskih političkih lidera s Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije, i bošnjačkih s Redžepom Tajipom Erdoanom, možda ne mogu dovesti do novog rata, ali mogu do ozbiljne nestabilnosti, koja bi mogla imati posljedice po Evropu. Osim rastućeg secesionizma i nacionalizma u BiH, kao opasan problem navode i ideje o promjeni granica i razgovorima koje tim povodom vode predstavnici Beograda i Prištine.

“Čak i ideja da se mijenjaju granice mogla bi izazvati domino efekat u BiH, koja je podijeljena po etničkim linijama u dva entiteta od kojih u jednom dominiraju Srbi, a u drugom muslimani i Hrvati”, piše “Bloomberg”.

Fadil Novalić, premijer FBiH, je “Bloombergu” izjavio da bi prijetnja ratom bila veća ako bi Milorad Dodik, predsjednik RS, nastavio insistirati na promjeni granica u BiH.

“Svaki sporazum između Kosova i Srbije će na ovaj ili onaj način dotaći BiH, koja je zadnjih hiljadu godina bila raskrsnica svjetskih sukoba”, navedeno je.

“Bloomberg” tvrdi da je jedan od razloga takvom stanju u BiH to što je ostavljena u praznom prostoru između obećanja članstva u EU i integracija u NATO.

Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, kako piše “Bloomberg”, je tražio da međunarodna zajednica podvuče crvenu liniju kao upozorenje da ne dođe do odvajanja RS. On, kako ističe “Bloomberg”, ne vjeruje da će do toga doći, ali da sami razgovori o secesiji stvaraju nestabilnu atmosferu.

Incko je upozorio da je EU spremila mjere sankcija ukoliko bi se Dodik usudio da krene u secesiju. Podsjećanja radi, mjere su usvojene 2011. godine i daju pravo aktiviranja u slučaju da dođe do ozbiljnog ugrožavanja Dejtonskog sporazuma.

Incko, takođe, ističe da je Srebrenica nakon rata pripala RS i da međunarodna zajednica mora biti pažljiva da to ne bude novi povod za rat, s obzirom na ono što se tamo desilo.