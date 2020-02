Bosnić: Želimo pobjedama započeti kvalifikacije

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine gostujućom utakmicom protiv Latvije u petak započinje kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021. godine.

Tri dana kasnije izabranici selektora Vedrana Bosnića, koji se okupljaju u Sarajevu, igrat će u Tuzli protiv selekcije Grčke.

Selekto r Vedran Bosnić upozorio je da su protivnici BiH reprezentacije koje se nalaze u vrhu evropske košarke, te naglasio da BiH u ova dva meča želi upisati pobjede.

”Večeras ćemo biti kompletni i raduje me što nema povreda. Naši protivnici su redovni učesnici evropskih prvenstava koji se često plasiraju među osam najboljih ekipa. Oni možda jesu favoriti, ali mi se spremamo da ih pobijedimo. Ako budemo odigrali svi na maksimalnom nivou mi to možemo uraditi. Idemo da se borimo, jer želimo igrati evropsko prvenstvo”, izjavio je Bosnić na današnjoj konferenciji za medije.

Selektor smatra da će meč protiv Latvije biti teži jer je u pitanju gostujući teren, ali i reprezentacija koja igra neugodnu, brzu košarku s velikim brojem šuteva s vanjskih pozicija.

”Najvažnije je da odigramo timski i da probamo zaustaviti njihovu brzu igru u tranzicijama. Ako u tome uspijemo i ako im ne dozvolimo veliki broj poena, možemo doći do pobjede. Protiv Grčke igramo u Mejdanu tako da očekujem da će u Latviji biti teže doći do pobjede. Dobra su reprezentacija, imaju novog selektora, ali je i njima to prva utakmica”, ističe Bosnić.

Osvrnuo se i na izostanak Nemanje Gordića i Ajdina Penave koji su željeli, ali neće moći pomoći selekciji BiH u ovim kvalifikacijskim utakmicama.

”Penavin klub igra Euroligu i nije mu dozvolio da se odazove. Gordić se želi vratiti u nacionalni tim, međutim imao je povredu. Raduje me da će doći u Tuzlu da nas bodri protiv Grčke”, zaključio je Bosnić.

Kapiten reprezentacije BiH Miralem Halilović naglašava da se u Sarajevu okupljaju najbolji košarkaši kojima BiH u ovom trenutku raspolaže.

”Dobro je što su se odazvali svi koji su zdravi. Navikli smo na sistem rada selektora Bosnića i vjerujem da ćemo biti spremni iako nemamo mnogo vremena za pripreme. Dobro je što imamo kontinuitet u radu. Vjerujem da uz odgovarajući pristup možemo upisati pobjede. Latvija ima sistem protiv kojeg moramo igrati, a očekujem da će Grci, koji se sigurno dobro međusobno poznaju, po običaju igrati statičnu košarku”, rekao je košarkaš.

Reprezentacija BiH će 19. februara otputovati u Latviju gdje će 21. februara igrati prvu kvalifikacijsku utakmicu. Tri dana kasnije u Tuzli će igrati protiv Grčke.

(RTV Slon/Fena)