Bradara: Budžet FBiH treba potvrditi novi saziv Doma naroda

Predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara smatra da Prijedlog Budžeta FBiH treba potvrditi novi saziv ovog doma, a nakon što je taj dokument usvojio novi saziv Predstavničkog doma.

U tom cilju apelirala je da skupštine kantona, koje to do sada nisu učinile, izaberu izaslanike u Dom naroda da bi mogla sazvati konstituirajući sjednicu, kako se nada, do 5. februara.

Ukoliko ima volje i želje, ovaj se proces može završiti u roku od 24 sata – navodi Bradara.

Svaki drugi način, dodaje, bio bi protivan demokratskim procesima uspostave vlasti “kojih su nam puna usta svima”.

Trebamo se fokusirati na to da se što prije formira novi saziv Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, odnosno da završimo proces uspostave zakonodavne vlasti u Federaciji BiH sukladno rezultatima Općih izbora i damo priliku novom sazivu da usvoji ili Odluku o privremenom finansiranju ili Budžet Federacije BiH za 2019. godinu, kao što je to učinio i novi saziv Zastupničkog doma – izjavila je Bradara za Fenu.

Zahtjev s potpisima izaslanika iz Kluba Bošnjaka, po njoj, nije način izlaska iz stanja u kojemu se Federacija BiH nalazi. U dugogodišnjoj praksi rada u zakonodavnim tijelima vlasti kaže da nije doživjela da „jedan važan dokument kao što je Budžet donosi novi saziv jednog, a potvrđuje stari saziv drugog doma“.

Umjesto prebacivanja odgovornosti na one koji su upozoravali da je ovakav scenarij moguć, jer nije bilo volje za izmjenom Izbornog zakona BiH, energiju trebamo usmjeriti na završetak demokratskih procesa uspostave vlast. Sve ostalo je nekorektno i predstavlja opasnu zamjenu teza – mišljenja je Bradara.

Svjesna je, kako ističe, odgovornosti prema različitim kategorijama u Federaciji BiH, prije svega najranjivijoj, umirovljenicima.

Zakon o MIO jamči im isplatu mirovina do petog u mjesecu, sredstva za mirovine su osigurana i umirovljenici se nemaju razloga brinuti. Smatram da imamo dovoljno vremena za usvajanje ili Odluke o privremenom finansiranju ili Budžeta kako bi osigurali kontinuitet i ostalih isplata, invalidnina, a potom i plaća proračunskim korisnicima. Ovo je idealan trenutak da svi koji smo uključeni u proces donošenje odluka pokažemo odgovornost te sukladno izbornim rezultatima završimo proces konstituiranja novog saziva Doma naroda i damo im priliku da preuzmu mandate, a samim time i odgovornost za zakonodavne procese u Federaciji BiH, što je naša obveza i prema Ustavu i prema Izbornom zakonu – poručila je Bradara.