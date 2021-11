Brkić: Protiv mene su podignute montirane političke optužnice

Nakon što je Općinski sud u Tuzli prvostepenom presudom odredio dvije godine zatvora Sulejmanu Brkiću, bivšem ministru MUP-a TK, zbog produženog krivičnog djela – Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, u sticaju sa krivičnim djelom – Zloupotreba položaja ili ovlašćenja, Brkić se o svim dešavanjima oglasio na svom FB profilu. Kako tvrdi, protiv njega su podignute montirane političke optužnice, a sve zbog njegovih namjera da iznese na vidjelo nezakonito zapošljavanje u instituciji gdje je postavljen za ministra. Njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti.



“Osjećam moralnu obavezu da pojasnim sva ova dešavanja oko mene posljednjih par godina. Moje imenovanje za ministra MUP TK se desilo samo zbog toga što niko iz lukavačkog SD –a nije imao hrabrosti da se prihvati te pozicije i pokuša da svojim radom pokaže da možemo drugačije i bolje. Smatrao sam da dolazim u instituciju koja svim drugim treba služiti kao primjer od predanosti radu, borbi protiv korupcije i kriminala, zakonitosti u zapošljavanju, borbi za državu, svim onim segmentima rada i djelovanja koje trebaju vratiti povjerenje građana u institucije i dati im nadu da možemo i hoćemo da svoju snagu i djelovanje usmjerimo na izgradnju boljeg mjesta za život u koje će mladi,koji masovno odlaze odavde, željeti da se vrate.

Moji prvi mjeseci rada su obilježeni stotinama anonimnih prijava vezanih za moguće nezakonitosti u instituciji u kojoj sam se našao, ne baš svojom voljom već neprihvaćanjem da nešto ne smijem i da se bojim dati sebe u borbi za državu BiH. Idući tragom prijava i informišući se od dijela poštenih uposlenika MUP-a TK i dijela policijskih službenika, prikupio sam dokumentaciju koja je nedvojbeno pokazivala na moguće nezakonito djelovanje, posebno u oblasti zapošljavanja. Sve sam naivno proslijedio Kantonalnom tužilaštvu. Tu počinje moj politički, a kasnije će se pokazati, i kazneni progon.

Pozivan sam, od strane tužioca Nihada Halilčevića, da odustanem od prijava, što sam ja, vjerujući da postoji država, zakon i pravda, rezolutno odbio. Sve prijave sam poslao na adrese OHR-a i ambasada SAD-a, Velike Britanije, Njemačke, Francuske. Ovom prilikom pozivam sve medije koji žele i imaju hrabrosti, a nisu na platnom spisku interesne grupe koja iz sjene vlada ovim prostorom, da elemente iz ovih prijava objave a ja ću im vrlo rado predočiti saznanja kojim raspolažem. Protiv mene se, u najkraćem mogućem roku, podiže montirana, politička optužnica bez ijednog materijalnog dokaza i rezultat je ova nepravosnažna presuda donesena u petak 12.11.2021. godine. Zelim da podcrtam: NE SUMNJAM NIMALO DA CE ODLUKA NA KANTONALNOM SUDU PO MOJOJ ZALBI BITI PRAVEDNA I ZAKONITA.

Na tom sudu, još uvijek, interesna grupa koja vlada ovim kantonom, nema mogućnost da utiče i naredi kakav će ishod presude biti. Želim istaći da se u potpunosti slažem sa ocjenom većine međunarodnih institucija, većine građana ove zemlje da je stanje u pravosuđu, tu mislim na sve pravosudne institucije, katastrofalno i da je to jedan od glavnih razloga stalnog nazadovanja ove države. Takvo stanje generiraju oni koji i žele rasturiti ovu našu, krvlju branjenu, državu BiH. Živimo u vremenu kad se veličaju ratni zločinci, kriminalci, a pošteni i časni ljudi se proganjaju. Do mene dolaze informacije da su svi sandučići, u koje se ubacuje pošta, pokriveni video – nadzorom da bi se mogli otkriti mogući podnositelji prijava i protiv njih započeti progon.

Jedan od ciljeva ostvarenih mojom smjenom je i rušenje Vlade TK što se i ubrzo nakon toga i desilo. Zadnjih dana sam se i uvjerio ko su mi prijatelji a ko ne, i koliko su neki ljudi neinformisani u pisanju komentara o nekome. Jedan takav je da sam sve svoje uhljebio. Živim u porodičnoj kući, na svojoj djedovini u Poljicu, sa suprugom i sinom. Supruga je učenik generacije, „vukovac“ (to znači da je u toku svog školovanja imala sve petice), u bivšoj Jugoslaviji treća iz fizike na republičkom takmičenju, nikad nije zaposlena (dokaz knjižica sa Zavoda za zapošljavanje Lukavac). Sin, moj ponos, je završio MIT – Massachusetts Institute of Technology, jedan od najprestiznijih univerziteta na svijetu, sa prosjekom ocjena 5,0 (ekvivalent našem 10,0) i magistrirao na istom sa istim prosjekom, njegovo školovanje je u potpunosti finansirao MIT. I on se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Lukavac (dokaz knjižica Zavoda za zapošljavanje Lukavac). Uskoro će trajno napustiti ovu zemlju. Ja to preporučujem svim mladim ljudima.

Nemam dionice ni u jednoj firmi, nemam ni cm2 poslovnog prostora, nemam ušteđevine, ali zato imam kredit koji sam utrošio na kupovinu auta starog 8 godina koje posjedujem. Borio sam se za državu u peiodu 1992-1995 i nastaviti ću to i do svoje smrti. Tad smo 15.05.1992.godine, na prve linije odbrane izašli sa lovačkim puškama i par patrona i nismo se bojali. Ja se ni danas ne bojim, iako su naši neprijatelji opasniji i naoružani opasnijim alatima nego tada. Obzirom da je SD BiH Lukavac potrčao da se ogradi od mene, ja ovakav želim se ograditi od njih i s ponosom reći da nisam više njihov član, niti član ijednog drugog političkog subjekta. Za par dana objaviti ću dio onoga što sam uradio za zajednicu, ionako sam možda bio malo naporan dužinom ovog teksta” – stoji u saopćenju na njegovom FB profilu – Sulejman Brkić.