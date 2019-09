Brkić: Svi bi godišnje mogli odvojiti dvije sedmice da igraju za reprezentaciju

Teniska selekcija Bosne i Hercegovine pružila je jak otpor favorizranoj Češkoj u 1. kolu Prve euro-afričke zone, ali su u Gradskoj areni ”Husejin Smajlović” u Zenici ipak morali priznati poraz rezultatom 2:3.

Odlučujući poen za Čehe ostvario je Jonas Frojetek, koji je na kraju s 2-1 u setovima savladao bh. kapitena Tomislava Brkića, koji u 5. gemu trećeg seta imao pet puta prednost, a njegov suparnik devet break-lopti.

”Možda, da sam prelomio taj gem, da bismo i dobili meč. Ali, to se nije desilo i on je poveo s 4:1. Ja sam nakon toga uzeo i medicinski time-out, jer me je počelo boljeti koljeno”, kazao je na konferenciji za medije nakon meča Brkić, koji je napomenuo da je bol u koljenu osjetio još u ponedjeljak, nakon treninga.

Na novinarsko pitanje šta je potrebno da bh. tim pobjeđuje ovakve mečeve, Brkić je kazao kako je bitno da budu kompletni. U ovom meču nije bilo prvog bh. reketa Damira Džumhura.

”Mislim da nikome ne treba biti prioritet neki turnir, jer dvije sedmice u godini svi možemo izdvojiti da igramo za reprezentaciju. A kada smo kompletni, jaka smo ekipa, koja se može boriti i za plasman u Svjetsku grupu”, smatra Brkić.

Novi sistem takmičenja, u kojem se u samo dva dana igra pet mečeva, kako je kazao Mirza Bašić, ne odgovara selekcijama poput BiH, koje nemaju puno kvalitetnih igrača.

”Za nas je to veliki minus, jer nismo imali veliki izbor igrača pa da odmorimo nekoga”, kazao Bašić, koji je napomenuo kako je novi sistem više bio problem za njegovog saigrača iz dubla, kapitena Brkića.

”Njegov rival nije igrao u dublu pa je bio odmorniji. Tomo je u tom, odlučujućem setu, ostao bez snage. A to je ta prednost gdje igrač, koji ne igra dubl, sjedi i čeka svoj singl meč”, istakao je Bašić.

Možda bi, istakli su obojica, da je bilo i više gledalaca i podrške sa tribina zeničke Arene, ipak slavili trijumf te prolaz u narednu fazu. Međutim, oba dana skupilo se tek po oko 200 gledalaca, mada je Teniski savez BiH, kako je napomenuo Bašić, podijelio 300 ulaznica.

(RTV Slon/Fena)