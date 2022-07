Brojni biciklisti, maratonci, planinari i motoristi iz Bihaća i ove godine kreću put Srebrenice

Nekoliko stotina biciklista, maratonaca, planinara i motorista i ove godine iz Bihaća kreću put Srebrenice. Njihov cilj je kao i svake godine zajednički odati poštovanje žrtvama srebreničkog genocida, odnosno putem dužim od 500 kilometara prenijeti poruke sjećanja i mira.

-Za 18. tradicionalni biciklistički maraton ‘Bihać – Srebrenica’ već se prijavilo više od 300 učesnika iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i nekoliko evropskih zemalja. Neki učesnici su već biciklima krenuli prema Bihaću, odakle ćemo u petak, 8. jula, svi zajedno put Memorijalnog centra u Potočarima. Vozimo uobičajene tri etape, do Jajca, zatim do Sarajeva i na kraju do Srebrenice – kazao je organizator Ermin Lipović iz Kluba ekstremnih sportova “Limit”.

Potvrđena je i ovogodišnja organizacija atletskog maratona, kao i organiziranog zajedničkog polaska motorista i planinara, koji će 11. jula također biti u Srebrenici.

-Jednostavno, svi mi pokušavamo na svoj skroman način odati poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici. Nastojimo u što većem broju proći ovih 500 kilometara od Bihaća do Srebrenice, kako bismo podsjećali na tu žrtvu i hrabrost Bošnjaka Podrinja, odnosno kako se nikad i nikome ovakvo nešto ne bi ponovilo. Planinari kreću već sedmog jula uvečer, maratonci zajedno s biciklistima, dok će motoristi s Gradskog trga u Bihaću krenuti devetog jula ujutro – naveo je Lipović.

Udruženje “Horizont 2006” također će osmu godinu zaredom organizirati izvedbu Performansa 8372 na Gradskom stadionu u Bihaću, u kojem bi trebalo učestvovati više od 500 građana Unsko-sanskog kantona.

RTV Slon/Fena