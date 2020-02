Brza reakcija uposlenika Centralnog grijanja, izvršena sanacija magistralnog vrelovoda

Uposlenici Centralnog grijanja Tuzla danas su vršili sanaciju magistralnog vrelovoda u blizini Termoelektrane Tuzla, zbog čega je zabilježen kratkotrajni prekid u isporuci toplotne energije. Međutim, brzom reakcijom, curenje iz vrelovoda je zaustavljeno i građani su kroz nekoliko sati imali tople radijatore.

Planski prekid u isporuci toplotne energije zbog sanacije curenja magistralnog vrelovoda u blizini Termoelektrane Tuzla trajao je nekoliko sati. Ekipe Centralnog grijanja u jutarnjim satima uspjele su sanirati vrelovod, pa su građani imali tople radijatore ubrzo nakon početka sanacije. Ovo je još jedan od dokaza kvalitete, stručnosti i efikasnosti zaposlenih u svim sektorima Centralnog grijanja. Evo šta je konkretno urađeno na terenu.

”Prije šest dana primijećeno je malo curenje na magistralnom vrelovodu, pripremili smo se i mi i kolege iz Termoelektrane, odredili smo današnji dan da počnemo to raditi. Jutros smo rano i obustavili cirkulaciju, pripremili taj vrelovod za rad i radnici su veoma brzo odradili taj posao. Možemo reći da je sada redovna isporuka”, kazao nam je Suljo Sarić, tehnički direktor JP Centralno grijanje d.d. Tuzla.

Od početka grijne sezone do danas, nije bilo prekida u isporuci toplotne energije tokom cijelog dana. Kontinuitet u pružanju usluga građanima Tuzle se nastavlja. Kada su u pitanju planovi za ovu godinu, kako navode u Centralnom grijanju, već od proljeća počinju radovi na rekonstrukcijama vrelovodnih vodova i širenju mreže gradskog grijanja.

”Radimo već u naselju Brčanska Malta i u naselju Mejdan, to su komore i radit će se sekundarni vrelovod. Radi se također dio u Miladijama, za školu i zgradu socijalnog stanovanja. Radit ćemo također i rekonstrukciju magistralnog vrelovoda, od Stupina B11 preko južne magistrale, očekujemo da to uradimo poslije ove sezone grijanja”, naveo je Sarić.

U Centralnom grijanju Tuzla vjeruju da će do sezona koja je u toku biti izuzetno uspješna, kao i prethodne. Sezona grijanja inače traje od 15. oktobra prošle do 15. aprila tekuće godine. U slučaju potrebe, ona može biti produžena do 1. maja.