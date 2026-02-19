Brzorastuće kompanije Adria 1000: Konferencija 26. marta otkriva kako ubrzati rast

U okruženju u kojem se tržišta brzo mijenjaju, a pritisci na kompanije rastu iz godine u godinu, samo oni koji razumiju mehanizme rasta uspijevaju ostvariti kontinuitet i stabilnost poslovanja. Upravo takve kompanije i njihove priče nalaze se u fokusu konferencije pod nazivom “Kako ubrzati rast?”, koja će biti održana 26. marta, u Sarajevu, u organizaciji Poslovnih novina.

Konferencija se realizuje u okviru regionalnog projekta Brzorastuće kompanije – Adria 1000 Fastest Growing Companies, koji rangira kompanije u Adria regiji na osnovu finansijskih pokazatelja i složene godišnje stope rasta prihoda (CAGR).

Pokrovitelj projekta je Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, koji kroz svoju institucionalnu podršku prepoznaju značaj razvoja domaće privrede, jačanja konkurentnosti i promocije kompanija koje bilježe kontinuirani rast. Oficijelno vozilo projekta je Porsche.

Program konferencije osmišljen je kao spoj strateških tema, praktičnih iskustava i konkretnih alata koji stoje iza uspješnih poslovnih odluka, a predavanja će održati istaknuti poduzetnici, investitori i poslovni lideri iz BiH i regiona.

Predstavljamo eminentne predavače iz BiH i regiona.

Andrija Čolak: Kupovina i prodaja firmi – između emocije i tržišne realnosti

Kupovina ili prodaja kompanije predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u životnom ciklusu svakog biznisa. To je faza u kojoj se sudaraju lične emocije osnivača, godine uloženog rada i racionalni kriteriji tržišta i investitora. Gost iz Hrvatske Andrija Čolak, serijski poduzetnik i investitor, kroz svoje predavanje donosi iskren i realan pogled na procese preuzimanja i prodaje firmi, govoreći o najčešćim greškama, očekivanjima koja nisu utemeljena u tržišnoj realnosti, te o tome kako pravilno pripremiti kompaniju za takav korak. Predavanje je namijenjeno vlasnicima i direktorima koji razmišljaju dugoročno, bilo da planiraju izlazak iz biznisa, rast kroz akvizicije ili privlačenje investitora.

Edin Mehić: Kako ubrzati rast uz AI alate

Digitalna transformacija i primjena umjetne inteligencije postaju ključni faktori konkurentnosti savremenih kompanija. Edin Mehić, bh. poduzetnik i investitor, te suosnivač i direktor sektora za strategiju kompanije Bloomteq, govorit će o tome kako AI alati mogu biti konkretan pokretač rasta, a ne samo tehnološki trend. Fokus predavanja bit će na praktičnim primjerima primjene umjetne inteligencije u optimizaciji procesa, donošenju odluka, prodaji i skaliranju poslovanja. Predavanje je posebno relevantno za kompanije koje žele ubrzati rast bez proporcionalnog povećanja troškova i kompleksnosti poslovanja.

Jernej Pirc: Networkingom ka ubrzanom rastu – od kontakta do preporuke

U poslovnom svijetu, pravi kontakti često čine razliku između stagnacije i rasta. Gost-predavač iz Slovenije Jernej Pirc, nacionalni direktor BNI Adria, govorit će o networkingu kao sistemskom alatu za razvoj kompanija, a ne kao neformalnoj aktivnosti. Kroz filozofiju “Givers Gain®”, Pirc će objasniti kako izgraditi poslovnu mrežu koja donosi konkretne preporuke, nove klijente i dugoročna partnerstva. Poseban akcenat bit će stavljen na strukturiranje networkinga kao skalabilnog procesa koji aktivno doprinosi rastu kompanije.

O projektu Brzorastuće kompanije – Adria 1000

Analize Poslovnih novina, bazirane na finansijskim izvještajima za period 2022–2024. godine, pokazuju da je u Bosni i Hercegovini čak 4.844 kompanije ostvarilo kontinuiran rast prihoda, mjeren kroz složenu godišnju stopu rasta (CAGR). Podaci dodatno ukazuju da se rast u domaćoj privredi ne dešava ravnomjerno, već je koncentrisan u kompanijama koje imaju jasno definisane strategije, efikasne operativne procese i sposobnost brzog prilagođavanja tržišnim promjenama.

Analiza strukture brzorastućih kompanija pokazuje da najveći broj firmi koje bilježe ubrzan rast dolazi iz sektora nespecijalizirane trgovine na veliko i cestovnog prijevoza robe, što potvrđuje ključnu ulogu logistike i distribucije u savremenim poslovnim tokovima. Značajan udio bilježe i kompanije iz oblasti gradnje stambenih i nestambenih objekata, dok sektor informacionih tehnologija, predvođen firmama iz oblasti računalnog programiranja, nastavlja stabilan rast, posebno kroz izvozno orijentirane modele poslovanja.

Inženjerske i tehničke djelatnosti, trgovina na malo, farmaceutski sektor i ugostiteljstvo također čine važan dio strukture brzorastućih kompanija u Bosni i Hercegovini, što potvrđuje da domaće tržište karakteriše širok spektar poduzetničkih inicijativa i razvojnih pravaca.

Dodatnu težinu projektu daje i regionalni kontekst. Na rang-listi Adria 1000 – Fastest Growing Companies nalazi se 109 kompanija iz Bosne i Hercegovine, a posebno se ističe činjenica da su dvije bh. kompanije među tri najbrže rastuće u cijeloj Adria regiji, čime je potvrđena konkurentnost domaćih firmi na regionalnom tržištu. Najveći broj kompanija na regionalnoj listi dolazi iz sektora građevinarstva, trgovine na veliko, IT-a, savjetodavnih i inženjerskih usluga, što jasno ukazuje na investicijski i razvojni ciklus koji obilježava cijelu regiju.

Konferencija će biti održana 26. marta, u tershouse, a broj mjesta je ograničen. Učesnici će tokom događaja imati mogućnost da se informišu o projektu Brzorastuće kompanije – Adria 1000, kao i da putem posebne forme provjere da li njihova kompanija ispunjava kriterije za status brzorastuće kompanije.

Za kompanije koje žele razumjeti rast, ubrzati razvoj i pozicionirati se među lidere regije, ova konferencija predstavlja centralno mjesto susreta i znanja.