Budi dio tixi.manije – posjeti tixi.land

Tixi.manija je počela! Ne propustite dane tixi.manije u TXtv-u u periodu od 15.06. do 01.07.2019. i iskoristite brojne pogodnosti.

Za početak, sve posjetioce Kids festivala koji počinje 15.06.2019. godine u Tuzli pripremili smo pregršt poklona i iznenađenja. Dovedite vaše mališane u Tixi.land da u okviru interaktivnih radionica nauče sve bitnosti korištenja interneta, kako zaštiti dijete na internetu, a sve to na način prilagođen djeci kroz razne društvene igre i sa puno zabave. U tixi.landu svako dijete dobija. Sva djeca koja budu učestvovala u tixi.land radionici TXtv će nagraditi prigodnim poklonom. A uz maskotu naših prijatelja iz Tropik TV ovaj dan će biti i za pamćenje.

Ali to nije sve! Nismo zaboravili na roditelje. Pored jako dobrih smjernica za roditelje, kako da zaštite svoju djecu od neželjenih uticaja interneta, pripremili smo i dva posebno odabrana my tx.KIDS paketa za cijelu porodicu, kojima se ostvaruje ušteda do 200 KM.

TATA želi SPORT? Paketi pružaju preko 10 sportskih kanala od kojih je 6 u HD rezoluciji.

MAMA želi FILMOVE, SERIJE I DA PRIČA NEOGRANIČENO? Paketi pružaju preko 20 kanala najnovijeg filmskog sadržaja različitih žanrova, kao i ostale pogodnosti.

SESTRA/BRAT želi SUPER BRZI INTERNET? Paketi pružaju odabrane brzine interneta koje omogućavaju istovremeno uživanje na internetu za cijelu porodicu.

A, za naše najmlađe paketi pružaju 10 omiljenih dječijih kanala od kojih izdvajamo: Minimax, Tropik, Nick Jr., RTL Kockica, Boomerang, Hajatovci i Cartoon Network. Sve dječije kanale moći ćete pregledati i u tixi.landu.

Čekamo vas u subotu 15.06.2019. godine od 13h u SKPC Mejdanu.