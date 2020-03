Budžet BiH za 2020. na klimavim nogama

Iako je Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, optimističan da bi do kraja mjeseca institucije BiH mogle dobiti svoj budžet za ovu godinu, parlamentarci smatraju da je to teško ostvarivo.

Podsjetimo, prošle sedmice Vijeće ministara BiH nije usvojilo prijedlog odluke o privremenom finansiranju institucija BiH, a pored toga ni budžet za ovu godinu nije usvojen.

Tegeltija je za “Nezavisne” izjavio da ukoliko bude postojalo dovoljno političke volje budžet može biti usvojen do kraja ovog mjeseca. Pozvao je političke aktere u BiH da urade sve što je potrebno kako bi on bio usvojen u što kraćem periodu.

“Na taj način će se pokazati ko je opredijeljen, a ko ne, za funkcionalan i nesmetan rad svih institucija na nivou BiH. Ukoliko se pokaže da ne postoji dovoljno političke volje da se usvoji budžet za 2020, ima dovoljno vremena za novu odluku o privremenom finansiranju”, poručio je Tegeltija za “Nezavisne”.

S druge strane, Safet Softić, poslanik SDA u Predstavničkom domu BiH, kazao je da postoji mogućnost da do kraja marta bude usvojen budžet, ali da se boji, s obzirom na tvrde političke stavove, da to neće biti moguće.

“Finansiranje državnih institucija je poprilično jednostavan proces u smislu donošenja odluka u odnosu na FBiH gdje Parlament mora do 31. marta usvojiti budžet za tekuću godinu. Na državnom nivou je to olakšano tako što Vijeće ministara ima taj mandat. Vjerujem da zbog te činjenice neće doći u pitanje isplate i finansiranje redovnih potreba državnih organa, ali u svakom slučaju nosi sa sobom vrlo lošu političku poruku da država nije u stanju usvojiti osnovni akt, a to je budžet”, rekao je Softić za “Nezavisne”.

I Dušanka Majkić, delegat SNSD-a u Domu naroda BiH, ističe za “Nezavisne” da budžet za ovu godinu još nije došao u Parlamentarnu skupštinu BiH i da se o njemu može govoriti samo načelno.

“Prijedlog budžeta je otišao iz Ministarstva finansija, ali on je još unutar Savjeta ministara. Poslije toga budžet treba da ide u Predsjedništvo BiH, jer je on formalni predlagač budžeta i tek nakon razmatranja od strane te institucije on ide u Parlamentarnu skupštinu. Dakle, 20 dana ima, a to je jako malo vremena za donošenje budžeta, čak i po hitnom postupku”, smatra Majkićeva.

Lejla Ćopelj, predsjednica Sindikata zaposlenika u institucijama BiH, ističe za “Nezavisne” da je ovo identična situacija iz 2019. godine kada su se bh. institucije cijelu godinu finansirale na temelju odluka o privremenom finansiranju jer nije bilo budžeta za tu godinu. Međutim, ono što je drugačije u odnosu na prošlu godinu, kako ističe, je to što je tada bilo Vijeće ministara u tehničkom mandatu, a sada, kako naglašava, imamo formirano Vijeće ministara od kojeg Sindikat i svi zaposleni u institucijama BiH očekuju ozbiljniji pristup. Dodaje da politička previranja i opstrukcije nisu zadatak kojim će se Sindikat baviti.

“Nas zanima samo dio o finansiranju”, ističe ona i dodaje da u ovom momentu Vijeće ministara sigurno neće sebi uzeti za pravo da dovede u pitanje egzistenciju 22.000 ljudi.

Podsjetila je da plate iz budžeta institucija BiH primaju i 10.000 pripadnika Oružanih snaga BiH, oko 6.000 državnih službenika i zaposlenika i oko 4.000 policijskih službenika.

