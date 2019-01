Bulić: Borac m:tel je prava provjera naše vrijednosti

Rukometaši Slobode dvije sedmice su u trenažnom procesu. U srijedu su odigrali prvu pripremnu utakmicu protiv Spačve iz Vinkovaca (36:27), a večeras je u Banjoj Luci nova, mnogo teža provjera, s Borcem m:telom.

Trener Tuzlaka Mirza Bulić zadovoljan je do sada urađenim, ekipa je kompletirana dolaskom Emira Suhonjića, koji je potvrdio da je veliko pojačanje “solara“ pred nastavak takmičenja u grupi Sjever Prve federalne lige.

– Utakmica sa hrvatskim prvoligašem Spačvom pokazala je trenutno stanje ekipe. Rezultat je bio u drugom planu, a na kraju se sve poklopilo. Pobijedili smo, mada se vidjelo da su nam noge još uvijek ‘olovne’. Vjerujem da će iz utakmice u utakmicu biti sve bolje. U drugoj fazi priprema više ćemo raditi na vježbama brzine – izjavio je Bulić u razgovoru za Fenu.

Večeras će u dvorani Borik igrači Slobode biti na velikom iskušenju protiv jedne od najboljih ekipa u BiH.

– Nama je presudna utakmica u prvenstvu protiv Krivaje u Zavidovićima. Zato će nam večerašnji duel s Borcem m:telom dobro doći da vidimo kako funkcioniramo u gostima i to protiv jakog protivnika. No, i to je samo pripremna utakmica, pa ćemo priliku pružiti svim rukometašima. Neki mlađi igrači daju ‘signale’ da se na njih može više računati. Očekujem da će iz utakmice u utakmicu podizati formu i sve potvrditi na terenu – kaže trener Slobode.

Do početka prvenstva, Tuzlaci će odigrati još četiri utakmice. Za 23. januar dogovorena je utakmica u Mejdanu s Vogošćom (18 sati), a tri dana poslije stiže ekipa Osijeka (14 sati).

– Posljednje dvije utakmice odigrat ćemo početkom februara s Drinom iz Zvornika, liderom Prve lige RS. Nadam se da ćemo nastavak prvenstva dočekati u top formi i bez povrijeđenih igrača – zaključio je trener Bulić.

Utakmica Borac m:tel – Sloboda igra se večeras od 17.30 sati.

Izvor: (RTV Slon/Fena)