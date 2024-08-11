Čak 18 političkih subjekata se bori za mjesto u Skupštini opštine Srebrenica

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je političke subjekte za Lokalne izbore.
Kada je u pitanju Opština Srebrenica, Centralna izborna komisija BiH ovjerila je čak 18 političkih subjekata za mjesto u Skupštini opštine.
00008 SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA
00461 DNS-NENAD NEŠIĆ
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
01702 ZA PRAVDU I RED – LISTA NEBOJŠE VUKANOVIĆA
01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU – SNP
01730 SRS – SRPSKA RADIKALNA STRANKA
01972 UJEDINJENA SRPSKA
02317 NAROD I PRAVDA (NIP)
02321 POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE – PDA
02420 DEMOKRATSKI SAVEZ-DEMOS
02447 SPS – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE – GORAN SELAK
02734 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – VOLJA NARODA
02991 SDA – SBIH
03035 NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC
03038 NES BIH-NARODNI EVROPSKI SAVEZ BIH
03122 NARODNI FRONT – JELENA TRIVIĆ
03452 “SREBRENICA MOŽE BOLJE” NAPRIJED! BIH- DF
Što se tiče borbe za načelničku poziciju, ovjereno je 14 političkih subjekata.
00004 SBIH – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU
00008 SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE
00090 SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK
01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU – SNP
01730 SRS – SRPSKA RADIKALNA STRANKA
02317 NAROD I PRAVDA (NIP)
02734 SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA – VOLJA NARODA
03035 NARODNA PARTIJA SRPSKE-DARKO BANJAC
03038 NES BIH-NARODNI EVROPSKI SAVEZ BIH
03122 NARODNI FRONT – JELENA TRIVIĆ
03133 ALEKSANDAR SIMIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT
03212 NAPRIJED BIH!
03226 HAMDIJA FEJZIĆ – NEZAVISNI KANDIDAT