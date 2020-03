Čampara predložio Federalnom štabu civilne zaštite uvođenje policijskog sata

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara, zbog sve većeg broja zaraženih osoba koronavirusom (COVID-19), preporučio je Federalnom štabu civilne zaštite uvođenje policijskog sata na teritoriji entiteta Federacija Bosne i Hercegovine.

Preporuka je izdata nakon detaljne sigurnosne procjene koju je od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova zatražio premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, saopćeno je iz Kabineta federalnog ministra unutrašnjih poslova.

Federalnom štabu civilne zaštite preporučeno je uvođenje policijskog sata u periodu od 20.00 do 05.00 sati na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i to kao dio mjera vezanih za prevenciju širenja koronavirusa (COVID-19). Preporučeno je da zabrana kretanja stupi na snagu od 21. marta 2020. godine (od 20.00 sati) i da traje do daljnjeg s obzirom na to da se još uvijek ne može prognozirati razvoj situacije.

Ministar Čampara preporučio je uvođenje policijskog sata i kako bi se nadležnim policijskim agencijama omogućilo lakše obavljanje poslova, a posebno kada je riječ o kontroli kretanja migranata i poštivanju izdatih naredbi građanima o samoizolaciji.

– Pozivam građane Bosne i Hercegovine da se striktno pridržavaju mjera koje izdaju nadležni organi. Od ključne je važnosti zaustaviti širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Mjesta za paniku nema, ali svi moramo biti oprezniji i dati maksimum od sebe kako bi se zaustavilo njegovo širenje – rekao je federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara.