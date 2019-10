Časopis UKC-a Tuzla “Central European Journal of Paediatrics” prihvaćen za indeksaciju u indeksnoj bazi Scopus

Časopis Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla “Central European Journal of Paediatrics” indeksiran je u prestižnu svjetsku indeksnu bazu Scopus. Elsevier-ova bibliografska baza podataka »Scopus« (indeksno/citatna baza podataka), pokrenuta je 2004. godine, te sadrži sažetke i citirane reference za više od 21000 recenziranih časopisa (više od 3.500 časopisa sa otvorenom pristupom) od više od 5000 izdavača. Smatra se najvećom indeksnom citatnom bazom časopisa.

Časopis “Central European Journal of Paediatrics” (CEJoP) je od 2017. godine sljedbenik časopisa “Pedijatrija Danas/Paediatric Today”, koji je 2005. godine osnovala Klinika za dječije bolesti UKC Tuzla. Bio je to je prvi pedijatrijski časopis u Bosni i Hercegovini, a osnovan je sa s ciljem da nove spoznaje iz pedijatrije i njenih graničnih područja budu dostupne ljekarima koji se bave liječenjem djece u Bosni i Hercegovini. Časopis je izlazio dva puta godišnje i bio je indeksiran u: The British Library Inside Service, Index Copernicus i CAB Abstract/Global Health Databases.

Od 2017. godine “Pedijatrija Danas/Paediatric Today”, prema sugestiji indeksne baze Scopus, izlazi pod naslovom “Central European Journal of Paediatrics”. U period 2017. – 2018. godine objavljeno je 87 članaka iz zemlje i inostranstva. Devetog oktobra 2019. godine Redakcija časopisa je informisana da je časopis »Central European Journal of Paediatrics« prihvaćen za indeksaciju u indeksnoj bazi Scopus.

Danas je časopis »Central European Journal of Paediatrics« indeksiran u: Scopus, British Library Inside Service, Index Copernicus, CAB Abstract/Global Health Databases, EBSCOhost, IndexScholar.com, DOAJ, InfoBase INDEX i CrossRef.

Urednik i utemenitelj časopisa, akademik prof. dr. Husref Tahirović, je istakao da indeksacija časopisa u indeksno/citatnu bazu podataka omogućava veću vidljivost objavljenih članaka, praćenje i vrednovanje časopisa, provjeru broja njihovih citata i citata samog časopisa, kao i druge bibliometrijske pokazatelje. “Objavljivanje članaka u časopisu koji je indeksiran u Scopusu autorima omogućuje nastavak akademskog napredovanja. Sve navedeno stvara realne mogućnosti daljnjeg poboljšanja kvaliteta časopisa i nove indeksacije u drugim relevantnim svijetskim indeksnima bazama”, rekao je akademik prof. dr. Tahirović.

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. Nešad Hotić je istakao da je indeksacija časopisa Central European Journal of Paediatrics značajna za Univerzitetski klinički centar Tuzla i Univerzitet u Tuzli jer pored zdravstvenih usluga koje Univerzitetski klinički centar Tuzla pruža svojim korisnicima, on je i nastavna baza za Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Prof. dr. Hotić je je rekao da je rukovodstvo UKC Tuzla pružilo maksimalnu podršku i aktivno učešće u razvoju časopisa koje izdaje ova ustanova, a to su Central European Journal of Paediatrics i Acta Medica Saliniana. “Mi smo jedina zdravstvena ustanova u BiH koja ima dva časopisa indeksirana u Scopusu. To je značajno jer ovim omogućavamo da ljekari naučno evaluiraju svoj stručni rad, a samim tim ostvaruju uslove za napredovanje u akademskom i naučno-nastavnom zvanju.

Posebno sam sretan i zadovoljan jer je ovaj časopis usko vezan za dječiju medicinu i potiče sa Klinike za dječije bolesti koja je i moja matična klinika i ovom prilikom želim još jednom da se neizmjerno zahvalim akademiku prof. dr. Husrefu Tahiroviću na petnaestogodišnjem radu pri stvaranju ovog časopisa”, rekao je prof. dr. Hotić.

Pomoćnik direktora za nastavu i naučnoistraživački rad, prof. dr. Zumreta Kušljugić je istakla zadovoljstvo što je časopis “Central European Journal of Paediatrics” rezultat rada pedijatara UKC Tuzla, te se zahvalila akademiku prof. dr. Tahiroviću kao osnivaču časopisa i zdravstvenom profesionalcu koji je dao neizmjerljiv doprinos u razvoju stručne pedijatrije i akademskog obrazovanja svih ljekara u UKC Tuzla. “Uvođenjem časopisa Central European Journal of Paediatrics u indeksnu citatnu bazu omogućena je vidljivost objavljenih članaka, ali i njihovo vrednovanja kako u zemlji, tako i u inostranstvu”, rekla je prof.dr. Kušljugić.