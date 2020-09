Čavalić: I naredna godina za bh. ekonomiju bit će teška, oporavak tek 2022. godine

Stručnjaci su u posljednje vrijeme sve glasniji kada je u pitanju recesija, kao posljedica pandemije korona virusa, te ističu da se svijet već sada nalazi u još uvijek nepotvrđenoj recesiji. I u BiH od proglašenja pandemije, pa do danas sve je veći broj nezaposlenih.

Šta BiH može očekivati u narednom periodu, pitali smo ekonomskog analitičara Admira Čavalića. „Aktuelne prognoze pokazuju da BiH očekuje recesija od 6 posto značajan pad, naravno nismo najgori, a nismo ni najbolji u odnosu na zemlje EU, ali ćemo imati ozbiljne posljedice zbog navedenog, otprilike oko 30 000 nezaposlenih do kraja godine. I ono što je najbitnije naglasiti, očekuje nas tzv. duga zima, kako to ekonomisti nazivaju, a odnosi se na činjenicu da ćemo imati značajan pad ekonomskih aktivnosti u zadnjem kvartalu ove, odnosno u prvom kvartalu naredne godine, kada inače dolazi do slabljenja ekonomskih aktivnosti, tj. usporava se potrošnja i posljedično ekonomski rad. Covid – 19 će dodatno pogoršati navedeno, naročito ako dođe do drugog vala. Vidimo sada u nekim zemljama zbog naglog povećanja broja oboljelih već dolazi do lock downa, zatvaranja ekonomije opet, selektivno. Ukoliko se to dogodi u BiH onda recesija ne bi bila 6 posto, nego bi bila više 7, odnosno 8 posto“, istakao je Čavalić.