Čavalić: Vjerovatno će doći do globalne recesije

Zbog pandemije koronavirusa vrlo vjerovatno će doći do globalne recesije. Međutim, mi već trpimo posljedice i dolazi do pada svih ekonomskih indikatora. Vidjet ćemo kako, zbog ovoga, dolazi do gašenja kompanija i smanjenja proizvodne potrošnje – ocijenio je u izjavi za Fenu profesor i ekonomski analitičar Admir Čavalić.

Smatra da sada najveći problem imaju uslužne djelatnosti.

Ono što je dugoročni problem su proizvodne djelatnosti jer, kako ističe, ako izgubite svoje radnike veoma je teško da nastavite sa proizvodnjom.

Njegovo mišljenje je da se ovdje samo govori o posljedicama koje virus kreira na ekonomiju.

”Ako se nastavi tendencija smanjivanja socijalnih kontakata, a ekonomija i tržišta se brzo prilagođavaju, vjerovatno da će to biti početak za nove tehnološke i ekonomske inovacije. To znači da će doći do digitalizacije države”, kaže profesor Čavalić.

Navodi kako su već sada određene kompanije, primjerice u Njemačkoj, koje su se bavile proizvodnjom alkoholnih pića, svoj rad usmjerile na proizvodnju sredstava za čišćenje.

”Ekonomija se u vrlo kratkom roku prilagođava i vjerovatno da će se u vrlo kratkom roku prilagoditi tehnološkom razvoju”, smatra Čavalić.

(RTV Slon/Fena)