Cendrowicz: EK traži povećanje od 20 posto za predpristupne fondove za Balkan

Zemlje zapadnog Balkana moraju pokazati posvećenost u provođenju reformi na putu ka Evropskoj uniji, a EU će ih u tom podržavati, kazao je zamjenik rukovodioca Odjela za regionalu saradnju i programe za zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Nicolas Cendrowicz.

On je tokom predstavljanja rezultata provedbe strategije rasta regiona jugoistočna Evropa 2020 (JIE 2020), koju je organiziralo Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), istakao da zemlje regiona mogu računati na EU kao na pouzdanog i lojalnog partnera, javlja izvještač Fene iz Brisela.

Napomenuo je i da Evropska komisija (EK) trenutno radi na projekciji budžeta za narednu godinu, a to se dešava u veoma teškom trenutku uzimajući u obzir činjenicu da je Velika Britanija istupila iz EU koja je u velikom dijelu doprinosila budžetu.

“No, bez obzira na to Komisija je zatražila povećanje od 20 posto za predpristupne fondove za zemlje zapadnog Balkana, što je jasan signal o tome kako je važan zapadni Balkan”, istaknuo je Cendrowicz i dodao da ne može garantirati da će to biti odbreno, ali sama činjenica da je zatraženo povećanje znači mnogo.

Podsjetio je da je objavljena Strategija zapadnog Balkana do 2025. godine do kada očekuje mnogo rada zemalja regije što je veoma dug proces, a ovaj novac pokazuje ozbiljnu posvećenost tome.

Mnogo je stvari koje se namjeravaju napraviti s novce od izgradnje infrastrukture, ali i svega drugoga što će zemlje morati uraditi kako bi obavile svoje obaveze poput unapređenja okolišnih standarda (kvalitet zraka i tretiranje vode).

Naglasio je da zemlje članice EU imaju velike beneficije od budžeta EU, ali kada se zemlja priprema biti članica ona dobija značajna sredstva, no ogromna je razlika između tih iznosa te se sada razmišljao i o tome da se ta razlika smanji.

Izrazio je nadu da će neke zemlje zapadnog Balkana biti spremne da se pridruže EU do 2025. godine jer će to biti dobra vijest za njih i EU, ali i pokazatelj da su obavile veliki dio posla koji je ponekad dosadan i tehnički, no u isto vrijeme je veoma neophodan.

Podsjetio je da strategija 2020 pokazuje napredak posebno izdvajajući podatak da je zapaženo značajno povećanje uzajamne razmjene između Balkana i zemalja Evropske unije, a od prošle godine zabilježeno je i povećanje trgovinske razmjene između zemalja zapadnog Balkana.

“Značajno je povećan i broj radnih mjesta kojih je sada 630.000 više nego 2010. godine, a sve što smo uradili i to gdje se danas nalazimo zasnovano je na saradnji”, naglasio je Cendrowicz, ali je ponovio i jasno opredjeljenje EU da neće “uvoziti” bilateralne probleme država.

Vijeće za regionalnu saradnju objavit će sutra i rezultate četvrtog istraživanja mišljenja javnosti i privrednika Balkanski barometar 2018. godine.

