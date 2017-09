Centralno grijanje Tuzla: Grijna sezona počinje 15. oktobra, u slučaju potrebe, radijatori mogu biti topli i ranije

U pripremi za novu sezonu grijanja iz Centralnog grijanja Tuzla ističu da su preduzete sve potrebne mjere kako bi se preventivno djelovalo na sistem, te kako bi se preduprijedili eventualni kvarovi i mogućnost curenja pare i vode i gubitaka na dalekovodnom sistemu.

A kako bi početak sezone grijanja bio što sigurniji, Centralno grijanje Tuzla radi i na rekonstrukciji dijela magistralnog vrelovoda.

Prema rječima, Adnana Karahmetovića, pomoćnik direktora za tehnička pitanja „Centralnog grijanja“ dd Tuzla, na vrelovodu na lokaciji oko Hotela Tuzla sanirano je curenje, no za taj dio mreže sljedeće godine planiran je veći zahvat kako se se ne bi dešavali česti problemi koji su se pojavljivali posljednjih godina.

Obzirom da su dio zajedničkog sistema, u Termoelektrani Tuzla rade na rekonstrukciji cirkulacionih pumpi pa je trenutno prekinuto dopunjavanje istih. No, kada je riječ o kućnim instalacijama, svi građani koji imaju probleme na instalaciji grijanja ili žele da mijenjaju radijatore, vertikale, ozrake ili imaju potrebu za neki drugi vid popravki na instalacijama, mogu to uraditi najkasnije do petka.

„Poslije petka vršimo konačno zapunjavanje sistema, provjeru sistema na zaptivenost kako bi u toku sljedeće sedmice sistem bio spreman za novu sezonu, odnosno kako bi mogli završiti zadnje pripreme, uključenje pumpi i sl.“ , istakao je Karahmetović.

Iz ovog preduzeća navode da se dodatna energija ulaže u pripremanja pripajanja novih naselja na mrežu Centralnog grijanja Tuzla, te da je kontinuiran procesu spajanja novih korisnika.

Nova sezona grijanja u Tuzli trebala bi početi 15. oktobra, s tim da sezona može početi najranije 1. oktobra ako se 3 dana uzastupno naveče u 21 h izmjeri 12 stepen ili manje, a cijena će, barema za sada ostati ista.