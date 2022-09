Centralno grijanje Tuzla: Sve spremno za početak grijne sezone

Obavještavamo naše korisnike da je „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla u periodu van sezone grijanja izvelo i poduzelo sve neophodne mjere i radove u cilju pripreme sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla pred nastupajuću sezonu grijanja, a sve u skladu sa Planom poslovanja Društva i utvrđenom dinamikom mašinskih i građevinskih radova za 2022. godinu.

Opštim uslovima za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplotne energije sa Tarifnim pravilnikom definisana je sezona grijanja na način da se toplotna energija isporučuje kontinuirano počev od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine. Izuzetno, sezona grijanja može početi (najranije) 01. oktobra, a završiti (najkasnije) 30. aprila, ako se mjerenjem ustanovi da temperatura zraka u pomenutom periodu iznosi (mjereno tri dana uzastopno u 21 sat) 12⁰C ili manje za početak sezone ili 12⁰C ili više za kraj sezone.

„Centralno grijanje“ d.d. Tuzla, kao distributer toplotne energije, kontinuirano će pratiti temperature vanjskog zraka (od 27.09.2022. godine), te će, ukoliko se ispune gore navedeni uslovi, početi sa isporukom toplotne energije i prije 15. oktobra. Ističemo da je hladna proba sistema daljinskog grijanja u toku, dok će topla proba sistema, ukoliko se ne steknu uslovi za raniji početak sezone, biti realizovana u periodu između 10. i 15. oktobra.

Pozivamo predstavnike etažnih vlasnika da u saradnji sa Upraviteljima ispitataju instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja kako bi potvrdili ispravnost istih, te samim tim spriječili eventualne kvarove i štete uzrokovane navedenim. Također, obavještavamo i korisnike/ vlasnike vrelovodnih toplinskih podstanica i mjerno regulacionih stanica, da sa svojim serviserima pregledaju svoje podstanice i instalacije i da ih pripeme za predstojeću sezonu grijanja.