Centralnoj banci BiH dodijeljena nagrada časopisa Capital Finance International

Časopis Capital Finance International dodijelio je Centralnoj banci Bosne i Hercegovine nagradu za najbolje upravljanje centralnom bankom u centralnoj i istočnoj Evropi u 2017. godini (Central Bank of Bosnia and Herzegovina – Banking Awards 2017 – Best Central Bank Governance – CEE 2017).

U obrazloženju za dodjelu nagrade, ovaj časopis navodi da je prepoznao modalitete kojima Centralna banka BiH (CBBiH) tokom godina rada doprinosi kontinuiranoj stabilnosti zemlje, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću CBBiH, prenosi Fena.

Kako je istaknuto, djelujući kao nezavisna institucija, Centralna banka BiH se striktno pridržava režima valutnog odbora koji je omogućio monetarnu stabilnost uz puno pokriće domaće valute deviznim rezervama što, između ostalog, stvara preduvjete za održiv ekonomski rast i razvoj zemlje.

Iz te banke izraženo je zadovoljstvo zbog priznanja koje dolazi u najboljem trenutku, u danima kada ta institucija obilježava 20. godišnjicu rada.