Cesta Sarajevo- Beograd preko Tuzle najprofitabilnije rješenje

Inicijativa da brza cesta koja bi glavne gradove BiH i Srbije, Sarajevo i Beograd povezala preko Tuzle, dobila je potrebnu većinu u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Kako nam je pojasnio Enver Bijedić, zastupnika SDP-a BiH u Predstavničkom domu i bivši ministar prometa i komunikacije u Vladi FBiH, čija je ovo zapravo inicijativa i bila, strateškim dokumentom cesta bi išla od Sarajeva do Zenice već izgrađenom dionicom koridora 5C, od Zenice do Žepča projektovanom dionicom koridora 5C, nakon čega bi se odvojila na tzv. Y krak za što je već urađena projektna dokumenatacija.

„Od Žepča bi išla preko Ozrena jednim dijelom do spoja između Tuzle i Lukavca, znači negdje preko Vijenca bi između Tuzle i Lukavca presijecala magistralnu cestu. Onda bi išla sjevernim dijelom magistralne ceste M4 do otprilike reona Tinje, negdje Humci, Nahiovci i onda bi preko Majevice išla do u okolinu Brčkog.“, pojasnio je Bijedić.

Nakon Brčkog brza cesta bi se uklapala u već postojeću dokumentaciju Republike Srpske odnosno njihov tzv. Istok- Zapad koridor, kojim se spaja Banja Luka i Bijeljina. Od Bijeljine bi cesta vodila prema granici sa Srbijom, odnosno u reonu Rume cesta bi se ukolopila u auto-put Beograd- Zagreb. Prednost ove dionice, navodi Bijedić, u tome je što je već od projektovane dužine od 335 kilometara, već izgrađeno 135 kilometara.

„ Znači imate od Beograda do Rume izgrađeno, imate od Sarajeva do Zenice izgrađeno, ovaj dio treba da se gradi i gradi se i u Federaciji i u Republici Srpskoj.“, navodi Bijedić.

Obje strane su na dobitku, a ono što bi Tuzlanski kanton konkretno dobio je mnogo. Sve robe koje dolaze i odlaze iz Tuzlanskog kantona imale bi kraću rutu kretanja, a svi putnici bi se brže transportovali. Autoput bi se Međunarodnom aerodromu Tuzla probližio na nekih 10 kilometara što bi uslovilio povećanje broja putnika.

„ Sama Tuzla kao grad bi naravno dobila u turističkom značaju. Pored ovih prirodnih ljepota koje se nude turistima, oni bi mogli brže da dođu, kao što dolaze na Aerodrom, dolazili bi auto cestom. Višestruk je značaj i to je neopisivo.“, napominje Bijedić.

Bijedić vjeruje da će Vijeće ministara BiH i državni parlament imati sluha za ovu trasu i da će podržati ono što je najviše zakonodavno tijelo u Federaciji već podržalo. Vjeruje da će i Srbija razmišljati profitabilno, a upravo je ovo rješenje najprofitabilnije.

„ Takozvana fizibilnost ili opravdanost izgradnje se na ovom dijelu nalazi. Tu prolazi 12.000 vozila dnevno, to bi se putem naplate cestarina, kada se završi auto cesta naprije vratila uložena sredstava, jer neće Turska nama pokloniti ta sredstva za izgradnju te auto ceste, ne, to će biti kreditna sredstva koja treba vraćati.“, ističe Bijedić.

Treba dodati da je riječ o projektu koji će svakako našu zemlju koštati nekoliko stotina miliona eura.