Čestitke Fazlovića i Kavazovića: Podijelite radost Bajrama s najbližima

Mir koji je donio ovaj odabrani mjesec, mjesec Ramazan, vijernici najviše osjećaju u svojim dušama. Želja svim vjernicima je da mir koji je došao sa Ramazanom, prenesu i na dane koji su pred njima. I da ovaj ramazan pamte kao svjetlost koja će ih voditi kroz život. Ramazan ispraćaju sa tugom, ali dočekuju najdražeg gosta – Bajram. Povodom blagdana muftija tuzlanski Vahid efendija Fazlović, izrazio je nadu da će sve ljude ovaj blagdan približiti Stvoritelju. Naglasio je da je Ramazan mjesec vjere i pokornosti Allahu, dž.š. i da su za sve muslimane ovo posebni dani.

“Naša radost je u njima velika: ispunili smo još jedan obred i dočekujemo veliki blagdan. Ispratili smo mjesec koji je obilovao duhovnim uspinjućima, i nas kao pojedinaca, i naše zajednice. Jer, ramazan je mjesec bogobojaznosti i plemenitosti. Ove dvije njegove karakteristike su temeljne odrednice našeg posta i drugih vidova ramazanske pobožnosti. Bogobojaznost nas usavršava u našem duhu i okreće nas Allahovom licu. To je put s jasnim granicama i putokazima. On štiti od grijeha i upravo je post taj jaki štit” – rekao je Vahid ef. Fazlović, muftija tuzlanski.

Plemenitost predstavlja horizontalnu razinu posta. Post oplemenjuje ljude i duh čini mekšim i blaženim. Iz vertikale bogobojaznosti treba da se rasplamsa plemenitost koja će se dobročinstvom prenijeti na druge ljude, istakao je Fazlović. U mjesecu ramazanu najviše se istaknu ljudska mudrost i duhovna zrelost. Stoga je važno otvoriti kapije srca i duša i primiti jedinstvene ramazanske blagodati. U tome je mogućnost da se vjernici utkaju u harmoniju pokornosti svom Stvoritelju i dobrotu koja je bitak stvorenog svijeta. Svoju bajramsku čestitku uputio je i Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović, podsjetivši da su vjernici i ovaj ramazan proveli snažeći svoju vjeru i odlučnost da se istraju na putu dobra. Reisu–l-ulema je poručio vjernicima da radost Bajrama podijele s porodicom, komšijama i prijateljima.

“Tuga se smanjuje kada se dijeli, a radost samo povećava. Budite s drugima i uz druge. Posebno se pobrinite da sa našim komšijama nemuslimanima podijelite našu radost, to je nesalomljivi duh Bosne koji prkosi svakom zlu, mržnji i podjelama. Znajte da njega vrijedi čuvati i za njega se boriti.Drugi dan Bajrama je Dan šehida. Ne zaboravimo na taj dan one koji više nisu s nama, naše šehide, one koji su živote svoje dali za ove vrijednosti. Obiđimo njihova mezarja i osnažimo se sjećanjem na njihovu žrtvu i doprinos očuvanju domovine” – kazao je Husein ef. Kavazović, reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH.

I muftija tuzlanski podsjetio je na Dan šehida.



“Pozivam vas da drugog dana Bajrama obiđemo mezarja naših najmilijih i šehitluke gdje su najbolji sinovi naše domovine. Svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Ramazanskog bajrama i želim im puno sreće, napretka, svakog dobra. Podijelimo našu veliku duhovnu radost s našim komšijama i prijateljima. Bajram šerif mubarek olsun!” – istakao je Vahid ef. Fazlović, muftija tuzlanski.



Centralna bajramska svečanost za područje Muftijstva tuzlanskog bit će upriličena u Džamiji “Kralja Abdulaha” u Tuzli. Sabah-namaz će se klanjati u 4:30 sati od kada počinje ostali dio programa. Bajram-namaz (s početkom u 5:40 sati) će predvoditi i hutbu održati Muftija tuzlanski.