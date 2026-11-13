Četrdeset godina stajala u ormaru: Pronađena slika vrijedna tri miliona dolara

Slika vrijedna tri miliona dolara pronađena je u ormaru jednog stana u New Yorku, gdje je gotovo četiri decenije bila skrivena iza kaputa. Riječ je o djelu poznate američke slikarice Georgije O'Keeffe iz 1930. godine, koje će 17. novembra biti ponuđeno na aukciji u New Yorku.

Neobično otkriće dogodilo se kada je žena pomagala svojoj starijoj tetki da sredi stvari u stanu na Manhattanu. Tokom razgovora tetka joj je usput spomenula da u ormaru čuva sliku slavne umjetnice.

Iza odjeće se nalazila drvena kutija u kojoj je bilo djelo pod nazivom „Near Abiquiu, New Mexico I“, pejzaž koji prikazuje planinski krajolik američke savezne države Novi Meksiko.

Slika je nastala 1930. godine, a vlasnica ju je dobila na poklon od majke povodom završetka studija 1963. godine. Tada je kupljena za 3.800 dolara, dok se danas njena vrijednost procjenjuje na približno tri miliona dolara.

Slika vrijedna tri miliona dolara decenijama bila skrivena od javnosti

Prema informacijama aukcijske kuće Christie's, vlasnica je umjetničko djelo godinama držala izloženo u svom stanu, ali ga je sredinom osamdesetih godina odlučila skloniti.

Razlog je bio neobičan. Tokom jednog druženja primijetila je da gost pokazuje preveliko zanimanje za sliku, zbog čega se zabrinula za njenu sigurnost. Vratila ju je u originalnu kutiju i ostavila u ormaru, gdje je ostala narednih četrdesetak godina.

Njena porodica dugo nije znala da se u stanu nalazi djelo tako velike umjetničke vrijednosti.

Nakon ponovnog otkrića, slika je ponuđena stručnjacima aukcijske kuće Christie's, koji su potvrdili njenu autentičnost.

Posebno je zanimljivo da je umjetničko djelo ranije bilo poznato samo na osnovu fotografije iz 1931. godine, dok se njegova lokacija decenijama nije znala.

Georgia O'Keeffe smatra se jednom od najznačajnijih američkih umjetnica 20. stoljeća, a njene slike cvijeća, pejzaža i prirodnih oblika zauzimaju posebno mjesto u historiji moderne umjetnosti.

Pronađeno djelo trenutno je izloženo u New Yorku, gdje ga posjetioci mogu besplatno pogledati do 17. novembra. Istog dana bit će ponuđeno na aukciji, a procijenjena vrijednost iznosi oko tri miliona dolara.